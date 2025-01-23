Samsung Galaxy S25 serisi tanıtıldı

Yayınlanma: 23.01.2025 - 18:56

Güncelleme: 23.01.2025 - 18:56

Samsung, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve Galaxy S25'i duyurdu. Yapay zeka destekli özellikleriyle dikkat çeken telefonlarda bazı üzen ve beklentilerin altında kalan ayrıntılar var.

Ailenin premium modeli olan Samsung Galaxy S25 Ultra 6,9 inç 3120×1440 piksel Dynamic AMOLED 2X 120 Hz ekran ile karşımıza çıkıyor. Ekran en fazla 2.600 nit parlaklığa ulaşabiliyor. İşlemci tarafında Snapdragon 8 Elite for Galaxy kullanıldı. Telefonda en az 12 GB RAM bulunuyor ve 45W şarj destekli 5.000 mAh batarya yer alıyor.

Telefon 162.8 x 77.6 x 8.2 mm boyutunda ve 219 gram ağırlığında. Kamera tarafında ise 12 megapiksel F2.2 ön kamerası bulunuyor. Telefonun arkada 200 megapiksel geniş açılı olmak üzere 50 megapiksel ultra geniş açılı, 50 megapiksel 5x periskop telefoto ve 10 megapiksel 3x telefoto kameraları bulunuyor.

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 desteğine sahip olan model satın alındığında Android 15 temelli One UI 7 ile geliyor. Cihazda diğer modellere kıyasla S Pen desteği bulunuyor ancak bu kalemde Bluetooth özelliği bulunmuyor. Bu da kullanıcıların uzaktan kontrol özelliklerine sahip olamayacağı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy S25 Plus ise 6,7 inç 3120×1440 piksel Dynamic AMOLED 2X 120 Hz ekran ile karşımıza çıkıyor. Telefonun işlemcisi Snapdragon 8 Elite for Galaxy ve RAM tarafında 12 GB RAM bizleri karşılıyor. Telefonun 4.900 mAh bataryası ve 45W şarj desteği bulunuyor. 158.4 x 75.8 x 7.3 mm boyuta ve 190 gram ağırlığa sahip telefonun S25 Ultra modelinde olduğu gibi 12 MP ön kamerası bulunuyor.

Telefonun diğer kameraları ise şöyle; 50 megapiksel geniş açı, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 10 megapiksel 3x telefoto kamera. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 destekli olarak geliyor.

Serinin giriş modeli Samsung Galaxy S25 ise 6,2 inç boyutunda 2340×1080 piksel AMOLED 2X 120 Hz ekrana sahip. Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisinin bulunduğu telefon başlangıç olarak 12 GB RAM ile sunuluyor. Üst modellerden farklı olarak 4.000 mAh bataryası bulunun telefonda 25W şarj desteği sunuluyor.

Daha küçük olan bu model, 158.4 x 75.8 x 7.3 mm boyuta ve 162 gram ağırlığa sahip. Tüm modellerde ortak olarak ön kamerada 12 megapiksel F2.2 diyafram açıklığı bulunuyor. Galaxy S25'in arka kameraları ise 50 megapiksel geniş açı, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 10 megapiksel 3x telefoto oluyor. Bu modelde de Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3 destekleniyor ve kutusundan Android 15 temelli One UI 7 ile çıkıyor.