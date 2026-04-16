Samsung Galaxy Watch modellerindeki batarya sorunu çıkmazı

16.04.2026 20:30:00
Haber Merkezi
Samsung'un Galaxy Watch 5 ve Watch 6 Classic akıllı saat modellerinde teknik bir sorun bulunuyor. Bu sorun, kullanıcıların bataryalarının çok kısa sürede tükenmesine neden oluyor.

Akıllı cihazlar için yapılan bazı güncellemeler kullanıcıların sorun yaşamasına neden oluyor. Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 6 Classic gibi yeni modellere sahip kullanıcılar, bataryalarının kısa süre içinde tükendiğini bildirmeye başladı. İnternetteki forumlarda yaşadıkları sorunları paylaşanlar, son güncelleme sonrasında problemin oluştuğunu belirtti.

SAMSUNG'UN AKILLI SAATLERİNDE YAŞANAN BATARYA SORUNU

Kullanıcılar güncelleme öncesinde tüm gün yeten bataryalarının güncelleme sonrasında 4-5 saat kullanıma kadar düştüğünü bildirdi. 

Konuyla ilgili Samsung tarafından daha açıklama gelmedi ancak sorunun Google Play Hizmetleri kaynaklı olabileceği düşünülüyor. Kalıcı bir çözümün, Samsung tarafından yakında gelmesi bekleniyor. Yine de kullanıcılar bu sorunu yaşıyorsa, cihazlarını yeniden başlatabilir, veri önbelleğini temizleyebilir ya da saatlerini tamamen sıfırlayarak, soruna geçici bir çözüm bulabilirler. 

