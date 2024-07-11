Samsung Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra modellerini tanıttı

Yayınlanma: 11.07.2024 - 18:25

Güncelleme: 11.07.2024 - 18:25

Samsung 10 Temmuz'da düzenlediği Unpacked etkinliğinde yeni nesil katlanabilir telefonlarını tanıtmasının yanında akıllı saat modellerini de tanıttı. Bir süredir beklenen Galaxy Watch Ultra da bu etkinlik kapmasında karşımıza çıktı.

SAMSUNG GALAXY WATCH 7'NİN ÖZELLİKLERİ

3nm Exynos W1000 işlemcisi bulunan saat, bu sayede önceki modelere göre üç kat daha hızlı. Çift frekanslı GPS'e sahip ilk akıllı saat olan Galaxy Watch 7'ye AGE Endeksi adlı bir özellik de ekledi.

Akıllı saat modelinde, Super AMOLED Always-On ekran, 2GB/32GB yapılandırma, One UI 6 arayüzü, hızlı şarj, Bluetooth 5.3, çift bant Wi-Fi, çift GPS, LTE ve NFC desteği yer alıyor.

SAMSUNG GALAXY WATCH ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ

Galaxy Watch Ultra modelinde de Exynos W1000 işlemci, Super AMOLED Always-On ekran, 2GB/32GB yapılandırma, One UI 6 arayüzü, hızlı şarj, Bluetooth 5.3, çift bant Wi-Fi, çift GPS, LTE ve NFC desteği yer alıyor. Bunlara ek olarak, Galaxy Watch Ultra'nın daha zorlu koşullara dayanabileceği aktarılıyor.

Örneğin, okyanusta yüzmek ve ekstrem ortamlarda bisiklet sürme gibi verileri izlemek için deniz seviyesinin 500 metre altından 9 bin 000 metre yüksekliğe kadar farklı rakımlara dayanabilecek. Elbette bunu yapılandırmak da mümkün.

Galaxy Watch 7'nin 40 mm ve 44 mm boyutları bulunuyor. Cihaz, 299,99 dolardan başlayan fiyatlara ön siparişle alınabiliyor.

Galaxy Watch Ultra ise 47 mm boyutlarında 649,99 dolardan satışa çıkıyor.

Her iki modelin de 24 Temmuz'da satışlarının başlaması bekleniyor.