Samsung, Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Flip 7 FE modellerini duyurdu

Samsung'un beklenen katlanabilir ekranlı telefonlarının yeni modelleri tanıtıldı. Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip7 ve Flip7 FE modellerinin özellikleri ve fiyatları neler?

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 7 VE ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Z Fold 7 modeli önceki neslin yükseltilmiş özelliklerine sahip ancak telefondan çıkartılan S-Pen desteği kullanıcıları memnun etmeyecek. Z Fold 7 modeli şimdiye kadar tanıtılan en ince ve hafif katlanabilir telefon oldu. Telefonun iç ekranı 2184 x 1968 çözünürlüğe sahipken, kapak ekranı, 2520 x 1080 çözünürlük sunuyor.

Telefonda 120Hz ekran yenileme hızı bulunuyorken, en fazla 2600 nit parlaklığa ulaşıyor. Telefon katlandığında 8,9 mm oluyor, açık iken 4,2 mm. Telefonun ağırlığı ise 215 gram.

Snapdragon 8 Elite işlemcisi kullanılan cihazda 4.400 mAh batarya bulunuyor.

Z Fold 7, 200 MP arka kameraya ek olarak 12 MP ultra geniş açılı kameraya ve 10 MP telefoto kameraya sahip. Kapakta yer alan kamera 10 MP, iç ekranın altında yer alan kamera ise 4 MP.

Cihazla ilgili belki de en olumsuz gelişme ise S Pen desteğine sahip olmaması. Telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 102 bin TL'den başlıyor.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP 7 VE Z FLIP 7 FE ÖZELLİKLERİ

Fold modeline göre Flip olan modeller dikey bir şekilde katlanıyor ve katlandıklarında kare forma bürünüyorlar. Yeni nesil F Flip 7 modellerinde yer alan arka kamera daha da büyümüş olmasıyla dikkat çekiyor.

Galaxy Z Flip 7 modeli Samsung'un Exynos 2500 işlemcisinden güç alıyor. Telefonda 4.300 mAh batarya ve içte 6,9 inçlik AMOLED bir ekran bulunuyor. Dış kısımdaki ekran ise 4,1 inç 120 Hz Super AMOLED ekran.

Telefonun ön kısmında 10 MP bir kamera yer alırken, arkaya 50 MP geniş açılı ve 12 MP ultra geniş açılı iki kamera yerleştirilmiş.

Bu modelin öne çıkan özelliği ise Now Bar adı verilen ve uygulamaları takip etmeyi sağlayan kısım. Burada uygulamaların takibini yaparken aynı zamanda çalan şarkının adını görüntüleyebiliyor ve bildirimleri de doğrudan kapak ekranından takip edebiliyorsunuz. Telefon, 75 bin TL'lik ön sipariş fiyatına sahip.

Galaxy Z Flip 7 FE modelinde ise 6,7 inçlik büyük bir Dynamic AMOLED 2X ekran ve 3,4 inç küçük bir Super AMOLED ekran yer alıyor. Telefonun kamera kurulumu F Flip 7 ile aynı şekilde, önde 10 MP kamera arkada 50 MP geniş açılı ve 12 MP ultra geniş açılı iki kamera konumlandırılıyor. Telefon 59 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.