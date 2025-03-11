Samsung, iPhone 16'daki özelliği kopyalayacak
Apple'ın Android'den kopyaladığı özellikleri konuşurken, bu sefer Samsung, Apple'dan özellik alıyor.
Samsung yeni aldığı patent ile iPhone 16'larda kullanılan kamera denetim tuşunu telefonlarına getirebilir. Yeni patentte, Samsung'un cihazlarına yeni bir denetim tuşu eklemek yerine mevcut tuşlarına dokunmaya duyarlı sensörler ekleyerek bu açığı kapatacağı görülüyor.
SAMSUNG TELEFONLARINA DOKUNMATİK YENİ BİR SENSÖR EKLEYEBİLİR
Şirketin aldığı bu patent üzerine yorumlar yapılsa da bir diğer yandan gerçekte cihazlarda kullanılmayarak hayata hiç geçmeyebilir.
Patentteki kullanıman avantajı ise kullanıcıların ekrana dokunmadan fotoğraf veya video çekmesine olanak sağlamak. Mevcutta, bazı telefon modellerinde ses düşürme ya da artırma tuşlarıyla fotoğraf çekilebiliyor. Bu dokunmatik sistem ise daha pratik bir kullanım sunabilir.
Sistem aktarıldığı kadarıyla basit dokunuşları, uzun basmayı, çift dokunuşları ve kaydırma hareketlerini destekleyecek.
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