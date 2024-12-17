Samsung, One UI 7 ile yapay zekada koruma sağlıyor

Yayınlanma: 17.12.2024 - 18:04

Güncelleme: 17.12.2024 - 18:04

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, yeni One UI, kişisel verileri her katmanda korurken, tüm kullanıcı gruplarına farklı seçenekler, şeffaflık ve entegre güvenlik ayarları sunuyor. Samsung'un gelecek vizyonunu temsil eden Knox Matrix, bağlı Samsung cihazları arasında çok katmanlı ve akıllı tehdit izleme ile korumayı artırıyor.

Knox Matrix, cihazları güvenli bir özel blok zinciri olan Trust Chain aracılığıyla izlerken yeni Knox Matrix kontrol paneli, bağlı cihaz ekosisteminde şeffaf güvenliği sürdürmenin kolay bir yöntemini sunuyor.

One UI 7 sayesinde, Galaxy mobil cihazlar, televizyonlar ve ev aletleri gibi farklı Samsung akıllı cihazların güvenlik durumunu anında kontrol etmek daha kolay hale geliyor. Tüm bağlı cihazlar güncel olduğunda ve herhangi bir risk tespit edilmediğinde, yeşil renkle işaretlenerek güvenli olarak gösteriliyor. Kullanıcılar ayrıca bir cihazın risk altında olup olmadığını görebiliyor ve gösterge paneli tehdidin azaltılması için kullanıcıyı önlem almaya teşvik eden öneriler sunuyor.

Gelişmiş Veri Koruma için yeni kurtarma yöntemi, Samsung Cloud'da depolanan verileri alma sürecine kolaylık sağlıyor. Geliştirilmiş Veri Koruma, bağlı cihazları senkronize ve güvende tutuyor. Güvenilen bir cihaza erişimin kaybedilmesi durumunda kullanıcıların verilerinin kaybolmasını önleyebilmeleri için bir yedekleme planı sağlanıyor. One UI 7 ile kullanıcıların önceki cihazlarının kilit ekranı faktörünü (pin, desen veya şifre) doğrulayarak, kurtardıkları özel verileri yeni bir cihaza aktarabilmesini mümkün hale getiriyor.

Knox Matrix'in Kimlik Bilgileri Senkronizasyonu'nun bir parçası olarak Samsung, güncel hiper bağlantılı dünyası için kimlikleri ve kimlik bilgilerini yönetmek ve güvence altına almak adına "passkey" gibi yeni yöntemler geliştirdi. One UI 7 ile kullanıcılar artık Samsung Hesaplarında oturum açmak için birer passkey oluşturup kullanabiliyor.

Dijital kimlik doğrulama bilgileri olan passkey'ler uygulamalara, cihazlara ve web sitelerine güvenli bir şekilde giriş yapmayı hızlı ve kolay hale getiriyor. Bu sayede kullanıcılar yalnızca akıllı telefonlarındaki parmak izi sensörünü kullanarak TV'lerinde, AI Family Hub gibi cihazlarında güvenle oturum açabiliyor.

Maximum Restrictions siber tehditlere karşı güçlü bir savunma hattı oluşturuyor. One UI 7, ek koruma ihtiyaçları için tasarlanmış yeni özelliklerle kullanıcılara seçim yapabilme yetkisi tanıyor. Maximum Restrictions, ağ bağlantıları için eklenen denetimlerle güncellendi. Böylelikle kullanıcılar temel cihaz işlevlerine erişimlerini kaybetmeden artırılmış korumanın getirdiği güvenliği yaşıyor. İlave denetimler sayesinde kullanıcılar 2G hizmetini engelleme ve potansiyel olarak güvenli olmayan ağlara bağlanıldığında verilerin ele geçirilmesini önleme seçeneğine sahip oluyor. Kullanıcılar ayrıca daha az güvenli olabilecek belirli Wi-Fi ağlar için istenmeyen otomatik yeniden bağlanmayı önleyerek verilerinin gizli kalmasını sağlayabiliyor ve istenirse manuel olarak bağlanma seçeneğine sahip olabiliyor.

VERİ HIRSIZLIĞI KORUMASI VERİ GİZLİLİĞİ SAĞLIYOR

One UI 7, Android sisteminde hırsızlığa karşı koruma çözümleri paketine yalnızca Galaxy cihazlarında kullanılabilen yeni özellikler ekleyerek, cihazlar kaybolduğunda veya çalındığında bile kişisel verilerin güvende kalmasını sağlamak için uygulanan önlemleri geliştiriyor. Hırsızlık Tespit Kilidi, Çevrimdışı Cihaz Kilidi ve Uzaktan Kilit'e ek olarak, Galaxy kullanıcıları artık bir cihazın PIN'i tehlikeye girdiğinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir özellik olan Kimlik Kontrolü'ndeki ek güvenlik önlemlerinden yararlanabiliyor. Şüpheli bir etkinliğin tespit edilmesi halinde Galaxy'ye özgü koruma önlemleri devreye giriyor.

One UI 7, yapay zeka çağında koruma sağlayabilecek gelişmiş güvenlik özellikler sunuyor. Resmi One UI 7 sürümü, 2025'in ilk çeyreğinden itibaren gelişmiş, ek yapay zeka yetenekleri içeren yeni Galaxy S Serisi cihazlarda kullanılmaya başlanacak. Samsung'un işletim sistemi yükseltme politikasını genişletme taahhüdü doğrultusunda, güncelleme aşamalı olarak diğer Galaxy cihazlarına da sunulacak.

One UI 7 beta programı ilk olarak Almanya, Hindistan, Kore, Polonya, İngiltere ve ABD'deki Galaxy S24 serisi cihazlar için kullanıma sunulmuştu.