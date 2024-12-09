Samsung'un XR gözlükleri ne zaman geliyor?
XR gözlükleri için çalışmalarına devam eden Samsung, 2025 yılında bu cihazları karşımıza çıkartabilir.
Samsung da Meta ve Apple'ın ürünlerine benzer şekilde XR gözlüğü geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirkete yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Samsung, bu XR cihazı için çalışmalarını zaten sürdürüyor ve 2025 yılında karşımıza çıkartmaya hazırlanıyor.
SAMSUNG XR CİHAZI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
Samsung daha önce XR ürünleri üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Ancak ayrıntıları vermemişti.
XR sanal gerçeklik VR ve artırılmış gerçeklik AR teknolojilerinin birleştirildiği karma gerçeklik dünyalarını kapsayan Genişletilmiş Gerçeklik ürünlerini ifade ediyor.
Geçen yıl ise Samsung'un Google ve Qualcomm ile XR donanımı üzerine iş birliği yaptığı duyurulmuştu.
Daha önceki sızıntılara göre cihazın 50 gram ağırlığında olacağı ve yapay zeka destekli yüz tanımaya sahip olacağı söylenmişti.
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