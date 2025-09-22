Samsung One UI 8 dağıtılmaya başlandı; hangi cihazlar güncelleme alıyor?

Samsung Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini duyurdu. Güncelleme ilk olarak Güney Kore'de Galaxy S24 FE kullanıcılarına ve daha sonrasında ise Galaxy S24, Galaxy S24+ ve S24 Ultra modelleri için sunuldu.

Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonları olan Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 için de güncelleme sunulmaya başlandı.

Güncelleme ilk olarak Güney Kore'deki Samsung kullanıcılarına getirilse de önümüzdeki günlerde diğer ülkelere ulaşması bekleniyor.

One UI 8 ile gelen yenilikler arasında şunlar yer alıyor; 90:10 bölünmüş ekran oranı, geliştirilmiş Samsung DeX, Now Bar desteği ve güvenlik yükseltmeleri eklendi.