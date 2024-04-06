Samsung gelirini yüzde 931 artırmayı bekliyor

Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:32

Güncelleme: 06.04.2024 - 09:32

Samsung, geçtiğimiz yıl zorlu bir dönem geçirmişti. Bunun ana sebebi ise en önemli gelir kapılarından biri olan bellek çiplerindeki düşük talep olmuştu. Samsung, yeni yaptığı açıklamada ise geçen yılın ocak, şubat ve mart aylarına göre yüksek kâr elde etmeyi beklediğini duyurdu.

SAMSUNG'UN GELİRİ YÜZDE 931 ARTACAK

Buna göreyse yüzde 931'lik yani 4,89 milyar dolarlık faaliyet kârı açıklanmış olacak. Samsung'un yaptığı açıklama ilk çeyrekteki gelirindeki artışa da vurgu yapıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre 11,4'lük artış olacak.

Samsung, DRAM çiplerinde dünyanın en büyük üreticisi ancak pandemi sonrasında stok fazlalığı sebebiyle düşen fiyatlar ve talep satışları büyük ölçüde etkiledi. Bu yılın da yapay zeka yılı olması ve pek çok şirketin Samsung'un ürettiği çiplere ihtiyaç duyması Samsung'un bu yüksek gelire ulaşmasını sağlıyor.