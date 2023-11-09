Samsung telefonlarda ekran yenileme hızı nasıl değiştirilir?
Samsung'un amiral gemisi ve orta segmentteki akıllı telefonları artık 120 Hz ekran yenileme hızı ile çıkış yapıyor. Ancak isteyen kullanıcılar şarjının daha yavaş bitmesi için bu hızı düşürmek isteyebiliyor. Peki Samsung telefonlarda ekran yenileme hızı nasıl değiştirilir?
Samsung'un Galaxy modellerinde ekran yenileme hızları genelde 60 Hz'nin üstünde oluyor. Bu sayede daha akıcı bir görüntü elde ediliyor. Ancak ekran yenileme hızının yüksek olması pil ömrünü ciddi oranda etkiliyor. Peki Samsung telefonlarda ekran yenileme hızı nasıl değiştirilir?
SAMSUNG TELEFONLARDA EKRAN YENİLEME HIZI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Yüksek yenileme hızını etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
- Ayarlar uygulamasını açın.
- Ekran seçeneğine dokunun.
- "Hareket akıcılığı" adlı sekme bulun ve seçin.
- Burada "Yüksek yenileme hızı"nı seçin ve "Uygula"ya dokunun.
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