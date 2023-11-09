Yayınlanma: 09.11.2023 - 11:37

Güncelleme: 09.11.2023 - 11:37

Samsung'un Galaxy modellerinde ekran yenileme hızları genelde 60 Hz'nin üstünde oluyor. Bu sayede daha akıcı bir görüntü elde ediliyor. Ancak ekran yenileme hızının yüksek olması pil ömrünü ciddi oranda etkiliyor. Peki Samsung telefonlarda ekran yenileme hızı nasıl değiştirilir?

SAMSUNG TELEFONLARDA EKRAN YENİLEME HIZI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Yüksek yenileme hızını etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: