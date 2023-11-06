Yayınlanma: 06.11.2023 - 14:15

Güncelleme: 06.11.2023 - 14:15

Samsung cihazlar piyasada oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Ancak Android işletim sistemi kullandıkları için ilerleyen dönemlerde en hızlı modellerde bile bazen performans düşüklükleri yaşanabiliyor. Özellikle güçlü bir cihaza sahipseniz ve birçok uygulama kullanıyorsanız, RAM'i temizlemek ve performansı artırmak isteyebilirsiniz. Peki Samsung telefonda RAM nasıl temizlenir ve performans nasıl artırılır?

SAMSUNG TELEFONDA RAM NASIL TEMİZLENİR VE PERFORMANS NASIL ARTIRILIR?



Samsung, bu işlemi kolaylaştırmak için cihazın içine entegre edilmiş özellikler sunuyor. Bu özellikleri kullanmak için şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

Cihazınızdaki "Ayarlar" uygulamasına gidin. "Cihaz Bakımı" bölümüne ilerleyin. "Hafıza" seçeneğine dokunun. "Şimdi Temizle" seçeneğine dokunarak RAM'i temizlemeye başlayın. Ardından "Şimdi optimize et" seçeneğine dokunarak performans artırma işlemini başlatın. İsterseniz, performans artırma özelliğini açarak cihazınızdan daha fazla güç alabilirsiniz, ancak bu batarya ömrünü etkileyebilir.

Bu işlem tamamlandığında, cihazınızın genel performansında belirgin bir iyileşme fark edeceksiniz. En iyi sonuçları elde etmek için bu işlemi düzenli olarak, yaklaşık iki haftada bir yapmanız öneriliyor.