Samsung ve Hyundai, özel 5G ağı üzerinde RedCap testini tamamladı

Yayınlanma: 06.03.2025 - 15:52

Güncelleme: 06.03.2025 - 15:52

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil endüstriyel 5G bağlantısının sunduğu potansiyeli ortaya koyan deneme, Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress–MWC) 2025'te Samsung standında sergilendi.

RedCap testinin başarısı, ekimde Hyundai Motor'un üretim tesisinde Samsung'un özel 5G ağını devreye almasının ardından geldi. Şirketler, günde yaklaşık 6 bin araç üreten Ulsan Fabrikası’nı akıllı üretim teknolojileriyle dönüştürmek için birlikte çalışıyor.

Samsung'un desteğiyle Hyundai Motor, fabrikadaki cihazları ve üretim sistemlerini daha verimli yönetmek için gelişmiş bir özel 5G ağı kurdu. Yüksek hız ve düşük gecikme süresi sunan bu ağ, akıllı fabrika otomasyon sistemlerinin kontrolünü ve optimize edilmesini sağlarken, Otomatik Yönlendirmeli Araçlar (AGV'ler) gibi Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının sorunsuz çalışmasına katkı sunuyor.

Şirketler, ocak itibarıyla Samsung'un AR-GE Merkezi'nde bulunan özel 5G şebekesi test ortamında uçtan uca RedCap teknolojisi testlerini gerçekleştirdi.

Araç muayene terminalinden özel 5G çekirdeğine, radyo birimlerine ve yönetim sistemine kadar ağın tüm bileşenlerinde RedCap yetenekleri doğrulandı. Samsung, bu deneme için sanallaştırılmış 5G çekirdek, taban bant üniteleri, 4.7 GHz bandını destekleyen radyolar ve entegre ağ yönetim sistemi içeren RedCap destekli özel 5G çözümlerini kullandı.

RedCap, üretim tesisleri, inşaat sahaları ve akademik kampüsler gibi alanlarda özel 5G ağlarının yaygınlaşmasını hızlandıran bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Küçük boyutlu 5G IoT cihazları için daha az karmaşık bağlantı sunan bu teknoloji, batarya ömrünü uzatırken hedeflenen veri hızlarını sağlıyor.

Samsung kongrede ayrıca sanallaştırma alanındaki deneyimine dayanan yenilikçi 5G ağını da tanıttı. Hyundai Motor ise 2026'nın ilk yarısında faaliyete geçecek yeni elektrikli araç üretim tesislerinde RedCap destekli özel 5G ağlarını genişletmeyi planlıyor.

RedCap destekli özel 5G ağ çözümleri işletmelere yeni olanaklar sunacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Ağ İş Birimi B2B-B2G İş Geliştirme Başkan Yardımcısı ve Başkanı Simon Lee, RedCap destekli özel 5G ağ çözümlerinin işletmeler, üreticiler ve kamu kurumları için yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.

Lee, "Hyundai Motor ile gerçekleştirdiğimiz son işbirliği, kendi sektörlerinde öncü olan iki şirketin sınıflarındaki uzmanlıklarını birleştirerek iş inovasyonunu nasıl yaratıcı bir şekilde yönlendirebileceğini ve yeni gerçek dünya kullanım senaryolarını nasıl açığa çıkarabileceğini gösteriyor."

Hyundai Motor ve Kia'nın Başkan Yardımcısı ve E-FOREST Merkezi Başkanı Jae Min Lee de Hyundai Motor'un, seri üretimde P-5G teknolojisini uygulayan ilk Koreli şirket olduğunu aktardı.

Lee, "Ayrıca, endüstride P-5G RedCap teknolojisini doğrulayan ilk şirketiz ve akıllı üretim çözümlerindeki küresel liderliğimizi pekiştiriyoruz. Bu teknolojinin ticarileştirilmesini hızlandırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Omdia Özel Ağlar Baş Analisti Pablo Tomasi ise "RedCap teknolojisinin benimsenmesi, daha küçük form faktörlerine, daha uzun batarya ömrüne ve daha düşük güç tüketimine sahip cihazlara olanak tanıyacak ve özel 5G şebekelerinin daha verimli ve maliyet etkin olmasını sağlayacak. RedCap sayesinde, özel 5G ağları giderek daha geniş bir kullanım alanını destekleyebilecek." ifadelerini kullandı.