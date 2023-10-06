Samsung, Galaxy S24 modellerinde titanyum çerçeve kullanabilir
Samsung'un Galaxy S24 modellerinin çerçevelerinde titanyum kullanacak olması gündeme geldi.
Samsung'un Galaxy S24 modellerinin tamamında çerçevenin titanyum olarak tasarlanacağı iddia edildi. Bildiğiniz gibi Apple yeni iPhone 15 modellerinde sadece 'pro' takısı olanlara bu ayrıntıyı ekledi. Samsung'un da sadece 'ultra' modeline değil, S24 serisinin tamamında bu tasarımın tercih edileceği söylendi.
SAMSUNG, GALAXY S24 MODELLERİNDE TİTANYUM ÇERÇEVE KULLANABİLİR
Galaxy S24 modellerinde titanyum çerçeve dışında daha önce bazı özellikler ortaya çıkmıştı. Samsung Galaxy S24'ün 6.2 inç boyutlarında FHD yapıda ve 120Hz AMOLED ekranın yer alacağı, S24 Plus modelinde ise 6.8 inçlik WQHD yapıda 120Hz AMOLED ekranın kullanılacağı sızdırılmıştı.
Galaxy S24 Ultra'da ise yine 6.8 inç WQHD yapıda 120Hz ekran yenileme hızında AMOLED ekran tercih edilecek. 10x optik, 30x de dijital yakınlaştırma sunulacak olan telefonda 10 MP ve 50 MP kameralar bulunacak.
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