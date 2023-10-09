Samsung, Apple'a yaklaşacak; güncelleme süresi artacak!

Samsung, kullanıcılarına daha uzun süre güncelleme vermek için çalışmalar yapmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:36
Samsung, Apple'a yaklaşacak; güncelleme süresi artacak!
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Samsung'un söylenene göre akıllı telefon kullancılarına daha uzun süre güncelleme verecek. Mevcutta Samsung, yeni tanıttığı akıllı telefonlara 4 yıl Android güncellemesi desteği, 5 yıl da Android güvenlik güncellemesi veriyor.

SAMSUNG DA DAHA UZUN SÜRE GÜNCELLEME VERMEK İSTİYOR

Bir diğer tarafta ise Apple, 6-7 yıllara çıkan güncelleme desteği sunuyor. Samsung da ana güncelleme desteğini 5 yıla çıkartmak istiyor.

Google tarafında ise Pixel cihazlar 7 yıl güvenlik güncellemesi alabiliyor. 

Samsung'un 5 yıl veya daha üstü güncelleme sözü gelecek yılın başlarında tanıtılması beklenen Galaxy S24 serisiyle karşımıza çıkabilir. 


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