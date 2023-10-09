Samsung, Apple'a yaklaşacak; güncelleme süresi artacak!
Samsung, kullanıcılarına daha uzun süre güncelleme vermek için çalışmalar yapmaya başladı.
Samsung'un söylenene göre akıllı telefon kullancılarına daha uzun süre güncelleme verecek. Mevcutta Samsung, yeni tanıttığı akıllı telefonlara 4 yıl Android güncellemesi desteği, 5 yıl da Android güvenlik güncellemesi veriyor.
SAMSUNG DA DAHA UZUN SÜRE GÜNCELLEME VERMEK İSTİYOR
Bir diğer tarafta ise Apple, 6-7 yıllara çıkan güncelleme desteği sunuyor. Samsung da ana güncelleme desteğini 5 yıla çıkartmak istiyor.
Google tarafında ise Pixel cihazlar 7 yıl güvenlik güncellemesi alabiliyor.
Samsung'un 5 yıl veya daha üstü güncelleme sözü gelecek yılın başlarında tanıtılması beklenen Galaxy S24 serisiyle karşımıza çıkabilir.
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