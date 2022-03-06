Samsung'la ilgili dikkat çeken iddia
Samsung, şarj aletleriyle ilgili aldığı kararı değiştiriyor. Başta sadece amiral gemisi modeller için uygulanan politika genişledi.
Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy S21 serisini pazara sürdüğünde kutudan şarj aletini çıkarmıştı. Artık amiral gemisi modellerinde şarj aletini çıkardığını açıklayan firma, uyguladığı politikanın karbon ayak izi salınımını azaltmak için olduğunu belirtmişti.
Shiftdelete'de yer alan habere göre, ilk olarak Apple tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen bu tutum Samsung tarafından alay konusu olmuştu. Öte yandan Samsung şarj aletini sadece amiral gemisi modellerden çıkarmayacak. Uyguladığı politika başka seviyelerdeki akıllı telefonlar için de geçerli olacak.
Ek olarak, Apple’ın aldığı bu karar en baştan beri bütün akıllı telefon seviyelerini kapsıyor.
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Avrupa’da bulunan akıllı telefon satıcıları Samsung için gündeme gelen bu dedikoduları doğruladı. Fakat teknoloji devi, bu söylentiler için henüz resmi bir açıklama yapmadı. Samsung’un kutulardan şarj aletlerini çıkarma kararının, daha dün tanıtılan Galaxy A13, Galaxy A23, Galaxy M23 ve Galaxy M33 modellerini de kapsayacağı tahmin ediliyor.
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