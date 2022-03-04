Uyarı geldi: Samsung kullananlar dikkat!

Bu uygulamaların arasında Instagram, Netflix, TikTok gibi popüler uygulamaların ve hatta Secure Folder ve Samsung Pay gibi Samsung'un kendi uygulamalarının bulunduğu ifade edildi. Ancak, 3DMark ve GeekBench gibi performans ölçümüne dayalı benchmark uygulamalarının bu uygulamalar arasında yer almadığı bildirildi.