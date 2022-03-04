Uyarı geldi: Samsung kullananlar dikkat!
Bu uygulamaların arasında Instagram, Netflix, TikTok gibi popüler uygulamaların ve hatta Secure Folder ve Samsung Pay gibi Samsung'un kendi uygulamalarının bulunduğu ifade edildi. Ancak, 3DMark ve GeekBench gibi performans ölçümüne dayalı benchmark uygulamalarının bu uygulamalar arasında yer almadığı bildirildi.
Koreli bir YouTuber'ın ise bir benchmark uygulaması olan 3DMark'ın adını popüler oyun Genshin Impact olarak değiştirerek telefonu kandırıp kıyaslama yaptığı, bunun sonucunda telefonun normalde 2618 olan benchmark testi puanının 1141’e indiği, dolayısıyla elde edilen puanlarda önemli bir değişiklik olduğu iddia edildi.
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