Uyarı geldi: Samsung kullananlar dikkat!

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 12:08
Uyarı geldi: Samsung kullananlar dikkat!

Dünyada milyonları aşkın kullanıcısı olan Samsung, yeni bir iddia ile gündeme geldi. Kullanıcılara uyarı geldi.

Uyarı geldi: Samsung kullananlar dikkat!

İddiaların odağındaki sorunun temelinde, Game Optimizing Service (GOS) adlı Samsung yazılımının yer aldığı paylaşıldı. Android Authority sitesinin haberine göre, bu yazılımın 10 bin uygulamanın performansını sınırlandırdığı belirtildi

Uyarı geldi: Samsung kullananlar dikkat!

Bu uygulamaların arasında Instagram, Netflix, TikTok gibi popüler uygulamaların ve hatta Secure Folder ve Samsung Pay gibi Samsung'un kendi uygulamalarının bulunduğu ifade edildi. Ancak, 3DMark ve GeekBench gibi performans ölçümüne dayalı benchmark uygulamalarının bu uygulamalar arasında yer almadığı bildirildi.

Uyarı geldi: Samsung kullananlar dikkat!

Haber Global'de yer alan habere göre akıllı telefon devi Samsung için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Samsung'un bazı akıllı telefonlarının, 10 bin uygulamanın performansını sınırladığı veya azalttığı öne sürüldü.

Uyarı geldi: Samsung kullananlar dikkat!

Benchmark uygulamalarının yer almamasının sonucunda bir telefonun, performansını doğru bir şekilde yansıtmayabileceği aktarıldı.

Uyarı geldi: Samsung kullananlar dikkat!

Koreli bir YouTuber'ın ise bir benchmark uygulaması olan 3DMark'ın adını popüler oyun Genshin Impact olarak değiştirerek telefonu kandırıp kıyaslama yaptığı, bunun sonucunda telefonun normalde 2618 olan benchmark testi puanının 1141’e indiği, dolayısıyla elde edilen puanlarda önemli bir değişiklik olduğu iddia edildi.

Uyarı geldi: Samsung kullananlar dikkat!

Samsung'un GOS sorununu araştırdığı da gelen iddialar arasındayken, şirketin yakında konuyla ilgili detaylı ve resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Resmi açıklama ile birlikte bu iddiaların tümü açıklığa kavuşacaktır.

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