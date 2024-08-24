Samsung'un akıllı yüzüğü bozulduğunda tamir edilemeyecek

Yayınlanma: 24.08.2024 - 23:33

Güncelleme: 24.08.2024 - 23:33

Akıllı yüzük Samsung'un bu alandaki ilk giyilebilir cihazıydı. Galaxy Ring hakkında bilgiler yavaş yavaş gelirken, iFixit cihazın içinin nasıl göründüğünü paylaştı. Galaxy Ring, 399 dolarlık bir fiyata sahip ve onarım imkanının olup olmadığının tespit edilmesi için iFixit çalışma başlattı. Örneğin cihazın pil ömrü kısaldı ve sadece bataryasının değiştirilmesi gerekiyor. Ancak böyle bir durum olursa, söylenene göre tamir edilmesi pek mümkün görünmüyor.

SAMSUNG GALAXY RING TAMİR EDİLEMEYECEK

Galaxy Ring'in iç aksamlarına bakıldığnıda ise tüm bileşenlerinin ince bir PCB şerit üzerinde yerleştirildiği görülüyor. Akıllı yüzüğün bu bileşenleri özel bir reçine ile cihazın içine yerleştirilmiş. Bu şerit özel reçine ile yapıştırıldığı için yüzükten ayırmak mümkün değil ve tamir ya da onarım da mümkün değil. Yani en azından cihaza zarar vermeden o şeridin oradan ayrılması zor görünüyor.

Samsung tarafından konuya yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor ancak bu durum yüzüğü satın almak isteyenlerin kafasında koca bir soru işareti oluşturacak.