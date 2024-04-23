Samsung Galaxy Ring, farklı boyut seçenekleriyle geliyor

Samsung'un bir sürpriz yaparak karşımıza çıkarttığı Galaxy Ring hakkında ayrıntılı bilgiler yok ancak boyutlarına yönelik yeni bir iddia var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 13:56
Samsung Galaxy Ring, farklı boyut seçenekleriyle geliyor
Abone Ol google-news

Samsung Galaxy Ring'in yeni çıkan haberlere göre sekiz farklı boyut seçeneği ile karşımıza çıkacağı söyleniyor. Temmuz ayında satışa sunulacağı söylenen cihazın, sağlık odaklı olması ve piyasada dikkat çekmesi bekleniyor.

SAMSUNG GALAXY RING SEKİZ FARKLI BOYUT İLE GELECEK

Akıllı yüzük ilk kez Unpacked 2024'te karşımıza çıktı. Cihazı ucundan gösteren Samsung, daha sonrasında ufak ufak cihaz hakkında bazı ipuçları verse de genel anlamda özellikleri açıklanmadı.

Daha önce dokuz farklı boyut seçeneği olacağı söylenen yüzük için en son çıkan sızıntıda sekiz olduğu ortaya çıktı. Burada model numaraları sızdırıldı ve kesin bir şey söylemek mümkün değil ancak büyük ihtimalle cihaz için sekiz farklı boyutta seçeneği sunulacak. Aynı zamanda üç farklı renkte olacak.

Cihazla uyku takibinin yanı sıra aktivite takibi ve NFC özellikleri de bulunacak.



Samsung Galaxy Ring haberleri Galaxy Ring renkler haberleri

İlgili Haberler

Samsung Galaxy Ring ilk kez gösterildi

Samsung Galaxy Ring ilk kez gösterildi
Samsung'un ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring duyuruldu

Samsung'un ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring duyuruldu
Samsung'dan yeni akıllı giyilebilir teknoloji: Galaxy Ring

Samsung'dan yeni akıllı giyilebilir teknoloji: Galaxy Ring
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Puan farkı 4'e yükseldi: Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı! Sivasspor 2-2 Fenerbahçe

Puan farkı 4'e yükseldi: Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı! Sivasspor 2-2 Fenerbahçe
Kuryelerin geldiği adreste başka biri oturuyormuş! O kişi konuştu: ‘Piyango bize vurmuş’

Kuryelerin geldiği adreste başka biri oturuyormuş! O kişi konuştu: ‘Piyango bize vurmuş’
Uzayın derinliklerindeki soru işaretinin gizemi

Uzayın derinliklerindeki soru işaretinin gizemi
Kelly Osbourne’un 40 kilo verme hikayesi: Zayıflama ilacı iddialarını yalanladı

Kelly Osbourne’un 40 kilo verme hikayesi: Zayıflama ilacı iddialarını yalanladı
Alışveriş tutkunu 4 burç: Bir şeyler almadan asla duramıyorlar...

Alışveriş tutkunu 4 burç: Bir şeyler almadan asla duramıyorlar...
O kuş türü 10 yıl sonra Muş Ovası’nda görüntülendi!

O kuş türü 10 yıl sonra Muş Ovası’nda görüntülendi!
'Serenay Sarıkaya'ya gönderme' iddiaları sonrası Cem Yılmaz sosyal medyadan ateş püskürdü: 'Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık...'

'Serenay Sarıkaya'ya gönderme' iddiaları sonrası Cem Yılmaz sosyal medyadan ateş püskürdü: 'Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık...'
Devlet Bahçeli Bakan Mehmet Şimşek’i hedef aldı: ‘Maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu…’

Devlet Bahçeli Bakan Mehmet Şimşek’i hedef aldı: ‘Maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu…’