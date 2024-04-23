Samsung Galaxy Ring, farklı boyut seçenekleriyle geliyor
Samsung'un bir sürpriz yaparak karşımıza çıkarttığı Galaxy Ring hakkında ayrıntılı bilgiler yok ancak boyutlarına yönelik yeni bir iddia var.
Samsung Galaxy Ring'in yeni çıkan haberlere göre sekiz farklı boyut seçeneği ile karşımıza çıkacağı söyleniyor. Temmuz ayında satışa sunulacağı söylenen cihazın, sağlık odaklı olması ve piyasada dikkat çekmesi bekleniyor.
SAMSUNG GALAXY RING SEKİZ FARKLI BOYUT İLE GELECEK
Akıllı yüzük ilk kez Unpacked 2024'te karşımıza çıktı. Cihazı ucundan gösteren Samsung, daha sonrasında ufak ufak cihaz hakkında bazı ipuçları verse de genel anlamda özellikleri açıklanmadı.
Daha önce dokuz farklı boyut seçeneği olacağı söylenen yüzük için en son çıkan sızıntıda sekiz olduğu ortaya çıktı. Burada model numaraları sızdırıldı ve kesin bir şey söylemek mümkün değil ancak büyük ihtimalle cihaz için sekiz farklı boyutta seçeneği sunulacak. Aynı zamanda üç farklı renkte olacak.
Cihazla uyku takibinin yanı sıra aktivite takibi ve NFC özellikleri de bulunacak.
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