Samsung'un yapay zekası Türkiye'de 500 bin kişiyi aştı
Samsung'un yaptığı yeni bir açıklamaya göre Türkiye'de 1 ayda 500 bin kişi Galaxy AI özelliklerini kullandı.
Samsung, Galaxy AI ile akıllı telefonlara yapay zeka özellikleri getirmişti. Çalışmalarını bu alanda yoğunlaştıran şirket, Türkiye özelinde kaç kişinin Galaxy AI özelliklerini kullandığını açıkladı. Buna göre 1 ayda 500 bini aşkın kişi yapay zeka özelliklerini kullandı.
TÜRKİYE'DE YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ SIKLIKLA KULLANILIYOR
Türkiye'de milyonlarca kişi her gün ChatGPT, Gemini ve diğer yapay zeka araçlarını aktif olarak kullanıyor. Samsung Türkiye tarafından yapılan açıklamada ise Galaxy AI özelliklerinin Türkiye'de ilgi çektiği duyuruldu.
Hatırlatmak gerekirse diğer pek çok yapay zeka araçlarına kıyasla Galaxy AI'da Türkçe dil desteği bulunuyor. Bu da dil bariyerine takılan kullanıcıların Galaxy AI'ı tercih etmesinde sebeplerden biri oluyor.
Yapılan açıklamada yarım milyon kişi Galaxy AI'ı Türkçe dil paketiyle kullandı. Galaxy AI kullanımı en çok Instagram, YouTube ve Live Translate üzerinde oldu.
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