Sanal futbol turnuvası "Roblox Space Cup" başlıyor

29 Kasım 2022 Salı, 11:50

Şirket açıklamasına göre, özel ve dışarıya kapalı olarak gerçekleştirilecek "Space Cup" turnuvasında, MENA bölgesinde bulunan farklı ülkelerden 8 ünlü "gamer"ın kaptanlığını yapacağı takımlar kurulacak. Takım kaptanları, turnuvaya katılmak için başvuru yapan oyunculardan oluşan birer ülke takımı oluşturacak. Oluşturulacak 8 ülke takımı, kupayı kazanmak için 2 gün sürecek olan Roblox turnuvasında yarışacak.

AŞAMALARI TAKİP EDEREK TURNUVAYA KATILMAK MÜMKÜN

Kayıt olmak ve turnuvaya katılmak isteyen oyunseverlerin Roblox'u indirmesi ve bir avatar oluşturması gerekiyor. Avatar oluşturan kullanıcıların daha sonra "Samsung Space Tycoon" araması yaparak oyuna katılması, ana lobideki Space Cup'ı bulmaları, Space Cup ile bir selfie ekran görüntüsü almaları ve ortaya çıkan görüntüyü seçtikleri ülkeyi temsil eden ve kendi istedikleri takım kaptanıyla Discord sunucusunda yer alan ilgili kanaldan paylaşmaları gerekiyor.

Turnuvaya dahil olmak isteyen oyunseverlerin "https://discord.com/invite/EfCD4eE44y" adresinde yer alan Discord sunucusuna katılmaları ve ilgili adımları gerçekleştirmeleri yeterli oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics MENA Bölgesi Marka Pazarlaması ve Dijital Bölümü Başkanı Mohammed Al Azzawe, futbolun, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da muazzam bir popülerliğe sahip olduğunu belirterek:

"Samsung olarak, inovasyonu heyecan dolu deneyimlerle birleştirirken, son olarak metaverse üzerinde başlayan Space Cup turnuvamızla oyunseverlerin Samsung ürünlerini ve en sevdikleri sporlardan olan futbolu deneyimlemelerine olanak sunuyoruz. Amacımız, Z kuşağı ağırlıklı kitlemizin bölgenin oyunseverleriyle rekabet ederek onlarla etkileşim kurmasını sağlayan anlamlı ve eğlenceli deneyimler sunmak. Hedef kitlelerimizin ilgi alanlarına, hobilerine ve eğilimlerine hitap edebilen benzersiz ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

Samsung, ana turnuvanın yanı sıra 19 Kasım-16 Aralık arasında spor ve Roblox tutkunları için futbol temalı 4 yeni mini oyunu da yayınlayacağını duyurdu.

Kullanıcılar, Roblox Space Cup'a katılım ile ilgili daha fazla bilgi almak için "https://www.samsung.com/tr/spacecup/" adresini, anlık güncellemeler için Samsung'un sosyal medya hesaplarını takip edebiliyor.