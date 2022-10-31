Steam'de kur güncellemesinden sonra fiyatı 90 kat arttı

Steam kısa bir süre önce 2'den 10'a kur farkını güncelledi. Haliyle pek çok oyunun da fiyatı artmaya başladı. En çok zamlanan 50 oyun ise yeni güncellendi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2022 Pazartesi, 00:06
Steam'de kur güncellemesinden sonra fiyatı 90 kat arttı
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Steam uzun bir süredir Türkiye'deki oyuncular için oyunların fiyatlarını düşük bir kura sabitlemişti. 1.8'de sabit tutulan kur bir süre önce 10'a kadar çıktı ve oyunların fiyatları da güncellenmeye başladı. Bu kur güncellenmeden önce Türkiye dışındaki ülkelerde 40 dolardan satılan oyun ülkemizde 800 TL'ye satılması gerekirken düşük tutulan sabit kur sayesinde 100-150 TL civarında satılıyordu. 

STEAM'DE OYUNLARIN FİYATI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Söz konusu durum sabit kurun yükseltilmesiyle değişti. Steam'in en çok zamlanan oyunlar listesi ise son güncellemeden sonra değişti. Tanks Boom Boom'un fiyatı yüzde 8 bin 995 artış gösterdi. Oyun eskiden 4.20 TL'den satın alınabiliyorken, artık 382 TL ödenerek sahip olunabiliyor. 

Bir diğer en çok zamlanan oyun ise Hiragana Katakana Ninja oluyor. Yüzde 2 bin 471 oranında zamlanan oyun 2.10 TL'den satın alınabiliyorken artık 54 TL'ye alınabiliyor. Bir diğer yüzde 2 bin 471 oranında zamlanan oyun Dark Paradise Nigelopia: Mini Mix oldu. Oyun, 2.10 TL iken artık 54 TL.

Oyun

Değişim (%)

Eski fiyat

Yeni fiyat

Tanks Boom Boom

+8995%

4,20

382,00

Hiragana Katakana Ninja

+2471%

2,10

54,00

Dark Paradise Nigelopia: Mini Mix

+2471%

2,10

54,00

Hanoi Puzzles: Solid Match

+1471%

2,10

33,00

Us Against Aliens

+1180%

8,20

105,00

The Legend of the War Axe

+1180%

8,20

105,00

Lonely Knight

+967%

10,50

112,00

Sailing Stone

+947%

2,10

21,99

Goldenjar Fall

+900%

10,50

105,00

Obelixes Tower Defense

+831%

10,20

95,00

Animals Transport Simulator

+831%

10,20

95,00

Two Sedans Driving Simulator

+831%

10,20

95,00

Coins Collector Simulator

+831%

10,20

95,00

Mayor T-Rex

+831%

10,20

95,00

The Zombie Smasher

+831%

10,20

95,00

Invaliens

+771%

6,20

54,00

20 Minutes Till Dawn

+771%

6,20

54,00

Arm Wrestling Reborn

+678%

13,50

105,00

ScooterFlow

+651%

18,50

139,00

Steam Sub 628455

+634%

32,00

235,00

The Game of Squids: Ultimate Parody Game

+626%

6,20

45,00

Approaching Infinity: Interface Expansion

+626%

6,20

45,00

Painted Legend

+614%

10,50

75,00

Approaching Infinity

+577%

22,00

149,00

Loco

+560%

25,00

165,00

Drone: Remote Tactical Warfare

+521%

24,00

149,00

OMEGA: The Beginning

+519%

10,50

65,00

Painted Legend 2

+519%

10,50

65,00

Bad Dream: Stories

+519%

10,50

65,00

Steam Sub 477832

+517%

30,00

185,00

Hacker Evolution Immersion

+513%

31,00

190,00

Crimson Souls

+510%

20,50

125,00

Winged Sakura: Mindy’s Arc + OST

+510%

20,50

125,00

Fireworks Mania

+510%

20,50

125,00

Unseen Diplomacy – Commercial License

+496%

25,00

149,00

Command & Control 3

+496%

25,00

149,00

The Low Road

+496%

25,00

149,00

Super Motherload

+496%

25,00

149,00

Keplerth

+496%

25,00

149,00

Rocco’s Island

+496%

25,00

149,00

Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque

+496%

25,00

149,00

Stick RPG 2

+494%

32,00

190,00

Super WorldBox

+494%

32,00

190,00

Steam Sub 775270

+488%

40,00

235,00

Highline Volleyball VR

+488%

40,00

235,00

Winged Sakura: Demon Civil War

+483%

18,00

105,00

The Legend of Dark Witch Soundtracks

+483%

18,00

105,00

Kittens in Post-Apocalyptic Fantasy San Francisco: Battle School for Only the Most Awesome Monsters

+474%

19,50

112,00

Belongings

+474%

19,50

112,00

 


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