Steam'de kur güncellemesinden sonra fiyatı 90 kat arttı

31 Ekim 2022 Pazartesi, 00:06

Steam uzun bir süredir Türkiye'deki oyuncular için oyunların fiyatlarını düşük bir kura sabitlemişti. 1.8'de sabit tutulan kur bir süre önce 10'a kadar çıktı ve oyunların fiyatları da güncellenmeye başladı. Bu kur güncellenmeden önce Türkiye dışındaki ülkelerde 40 dolardan satılan oyun ülkemizde 800 TL'ye satılması gerekirken düşük tutulan sabit kur sayesinde 100-150 TL civarında satılıyordu.

STEAM'DE OYUNLARIN FİYATI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Söz konusu durum sabit kurun yükseltilmesiyle değişti. Steam'in en çok zamlanan oyunlar listesi ise son güncellemeden sonra değişti. Tanks Boom Boom'un fiyatı yüzde 8 bin 995 artış gösterdi. Oyun eskiden 4.20 TL'den satın alınabiliyorken, artık 382 TL ödenerek sahip olunabiliyor.

Bir diğer en çok zamlanan oyun ise Hiragana Katakana Ninja oluyor. Yüzde 2 bin 471 oranında zamlanan oyun 2.10 TL'den satın alınabiliyorken artık 54 TL'ye alınabiliyor. Bir diğer yüzde 2 bin 471 oranında zamlanan oyun Dark Paradise Nigelopia: Mini Mix oldu. Oyun, 2.10 TL iken artık 54 TL.