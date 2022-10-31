Steam'de kur güncellemesinden sonra fiyatı 90 kat arttı
Steam kısa bir süre önce 2'den 10'a kur farkını güncelledi. Haliyle pek çok oyunun da fiyatı artmaya başladı. En çok zamlanan 50 oyun ise yeni güncellendi.
Steam uzun bir süredir Türkiye'deki oyuncular için oyunların fiyatlarını düşük bir kura sabitlemişti. 1.8'de sabit tutulan kur bir süre önce 10'a kadar çıktı ve oyunların fiyatları da güncellenmeye başladı. Bu kur güncellenmeden önce Türkiye dışındaki ülkelerde 40 dolardan satılan oyun ülkemizde 800 TL'ye satılması gerekirken düşük tutulan sabit kur sayesinde 100-150 TL civarında satılıyordu.
STEAM'DE OYUNLARIN FİYATI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Söz konusu durum sabit kurun yükseltilmesiyle değişti. Steam'in en çok zamlanan oyunlar listesi ise son güncellemeden sonra değişti. Tanks Boom Boom'un fiyatı yüzde 8 bin 995 artış gösterdi. Oyun eskiden 4.20 TL'den satın alınabiliyorken, artık 382 TL ödenerek sahip olunabiliyor.
Bir diğer en çok zamlanan oyun ise Hiragana Katakana Ninja oluyor. Yüzde 2 bin 471 oranında zamlanan oyun 2.10 TL'den satın alınabiliyorken artık 54 TL'ye alınabiliyor. Bir diğer yüzde 2 bin 471 oranında zamlanan oyun Dark Paradise Nigelopia: Mini Mix oldu. Oyun, 2.10 TL iken artık 54 TL.
|
Oyun
|
Değişim (%)
|
Eski fiyat
|
Yeni fiyat
|
+8995%
|
4,20
|
382,00
|
+2471%
|
2,10
|
54,00
|
+2471%
|
2,10
|
54,00
|
+1471%
|
2,10
|
33,00
|
+1180%
|
8,20
|
105,00
|
+1180%
|
8,20
|
105,00
|
+967%
|
10,50
|
112,00
|
+947%
|
2,10
|
21,99
|
+900%
|
10,50
|
105,00
|
+831%
|
10,20
|
95,00
|
+831%
|
10,20
|
95,00
|
+831%
|
10,20
|
95,00
|
+831%
|
10,20
|
95,00
|
+831%
|
10,20
|
95,00
|
+831%
|
10,20
|
95,00
|
+771%
|
6,20
|
54,00
|
+771%
|
6,20
|
54,00
|
+678%
|
13,50
|
105,00
|
+651%
|
18,50
|
139,00
|
+634%
|
32,00
|
235,00
|
+626%
|
6,20
|
45,00
|
+626%
|
6,20
|
45,00
|
+614%
|
10,50
|
75,00
|
+577%
|
22,00
|
149,00
|
+560%
|
25,00
|
165,00
|
+521%
|
24,00
|
149,00
|
+519%
|
10,50
|
65,00
|
+519%
|
10,50
|
65,00
|
+519%
|
10,50
|
65,00
|
+517%
|
30,00
|
185,00
|
+513%
|
31,00
|
190,00
|
+510%
|
20,50
|
125,00
|
+510%
|
20,50
|
125,00
|
+510%
|
20,50
|
125,00
|
+496%
|
25,00
|
149,00
|
+496%
|
25,00
|
149,00
|
+496%
|
25,00
|
149,00
|
+496%
|
25,00
|
149,00
|
+496%
|
25,00
|
149,00
|
+496%
|
25,00
|
149,00
|
+496%
|
25,00
|
149,00
|
+494%
|
32,00
|
190,00
|
+494%
|
32,00
|
190,00
|
+488%
|
40,00
|
235,00
|
+488%
|
40,00
|
235,00
|
+483%
|
18,00
|
105,00
|
+483%
|
18,00
|
105,00
|
Kittens in Post-Apocalyptic Fantasy San Francisco: Battle School for Only the Most Awesome Monsters
|
+474%
|
19,50
|
112,00
|
+474%
|
19,50
|
112,00
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