Steam ücretsiz oyunlar sayesinde yeni bir rekor kırdı

28 Kasım 2022 Pazartesi, 07:10

Popüler oyun platformu Steam bir süredir özellikle Türkiye'de 'zamlanan oyun fiyatları' ile konuşuluyordu. Yeni yayınlanan verilere göre Steam'ın ücretsiz oyunları platformun rekor kırmasını sağladı. Eş zamanlı oyuncu sayısının sürekli arttığını gördüğümüz Steam bu noktada yeni bir rekor ile gündeme geliyor.

ANLIK OLARAK 32 MİLYON AKTİF KULLANICIYA ULAŞTI

Resmi olarak açıklanan rakamlara göre anlık oyuncu sayısı cumartesi günü(26 Kasım 2022) tam olarak 31 milyon 336 bin 174 oldu. ABD'de Şükran Günü nedeniyle tatil olması ve bazı ülkelerde okulların tatil olması rekora giden yolda mihenk taşı oldu.

Steam'de CS:GO, Dota 2, Warzone 2, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends, Lost Ark gibi oyunlar aktif olarak kullanıcı sayının en yüksek olduğu oyunlar oldu.

Yıllara meydan okuyan GTA 5'in yanında, Call of Duty: Modern Warfare 2 ve Rust da yükseliş trendinde olan oyunlar arasında yerini aldı.