Sanal özel ağlar güvenli mi?

19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Taksim’deki bombalı saldırı sonrası BTK’den yapılan duyuruda, ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldığı belirtildi. İnterneti yavaşlayan birçok kullanıcı ise Virtual Private Network (VPN) Sanal Özel Ağ uygulamalarına yöneldi.

Kısıtlamalar birçok kullanıcıyı yasakları delmeye veya internet sansürlerini aşma adı altında VPN’lere yöneltebiliyor. VPN teknolojisi doğası gereği DNS isteklerinizle birlikte tüm trafiğinizi kriptoladığı için hükümetlerin veyahut istihbarat servislerinin de takibini engelleyebilmektedir. Araya kimin girdiği, kimin sizi izlemek istediğine bakmadan, bir VPN hizmeti alarak dünyanın herhangi bir ülkesindeki bir sunucu üzerinden internet bağlantısı sağlayabilir. Eğer güçlü bir kriptolama kullanan VPN servisinden hizmet alıyorsanız güvende olabilirsiniz. Ancak zayıf bir kriptolama kullanan, ücretsiz servisler üzerinden hizmet alıyorsanız güvenlik ve gizlilik elde ettiğinizi iki kere düşünmeniz gerekiyor. Yapılan araşıtırmalar, veri ihlallerinin tüm ağı riske atması için cihazlarda tek bir virüs bulunmasınının bile yeterli olacağını gözler önüne seriyor.

GÜÇLÜ SUNUCU SEÇİN

Bazı VPN uygulamaları, kullanıcılar için büyük riskler içerebilir. Bu noktada virüslere maruz kalabilir, kişisel bilgileriniz çalınabilir, hatta cihazınız yasal olmayan işlemler için kullanılabilir ve farkında olmadan suçlu duruma düşebilirsiniz. Saldırıya uğrayan bir VPN kapatıldıktan sonra interneti özel olarak kullanmaya devam etmek için güçlü güvenlik ve politikaları olan yeni bir sağlayıcı seçmeniz güvenlik açısından büyük önem taşıyor.

VİRÜS BULAŞABİLİR

VPN servislerinin yalnızca internet trafiğinizi kriptoladığını da unutmamanız gerekiyor. İnternet üzerinde birçok tehlike bulunmaktadır. Virüsler, tehlikeli web sayfaları veya benzeri tehditler de aynı şekilde VPN servisleri ile indirdiğiniz bir dosya ile veya girdiğiniz bir internet sayfası üzerinden de bilgisayarınıza bulaşabilir. Kimi web sayfaları farklı ülkelere hizmet vermiyor veya hizmetlerini kısıtlayabiliyor. VPN’ye bağlandığınız andan itibaren o ülkeye uygulanan kısıtlamalar karşınıza çıkabilir ve sorunlar yaşayabilirsiniz.

TOPTAN TR’DEN ESNAFA KOLAYLIK

Yeni nesil toptan alışveriş platformu ToptanTR, köy bakkalının marketin, kuaförün, kırtasiyenin zincir mağazalar ile rekabet etme gücünü artırıyor.

Türkiye’nin 81 il ve 922 ilçesine hizmet veren ToptanTR üretici ile geleneksel perakendecinin arada aracı olmadan binlerce çeşit ürüne uygun fiyatla ulaşmasına olanak sağlıyor. Türkiye’nin herhangi bir noktasındaki bakkal ToptanTR üzerinden dışarıya bile çıkmadan online olarak ihtiyacı olan ürünleri sipariş edebiliyor. Hem de sipariş ettiği ürün bir gün sonra kargo şirketine teslim ediliyor. Şu anda ToptanTR üzerinden 61 bini aşkın işletme 1000 üretici markanın ürünlerine ulaşıyor. ToptanTR 2022 yılı sonunda üye işletme sayısını 100 bine çıkarmayı hedefliyor.

(Sezgin Şener)

ToptanTR.com’un kurucusu ve Genel Müdürü Sezgin Şener, ToptanTR.com’un kurucusu ve Genel Müdürü Sezgin Şener, “2022 Kasım ayı itibarıyla müşteri üye profilimizin yüzde 43’ünü, 26 bin 725’ini bakkallar oluşturuyor. 2021’de 700 milyon TL olan toplam iş hacmini bu yıl 1 milyar TL’ye, 40 bin olan üye işletme sayısını 61 binin üzerine çıkardı” dedi. Şener, 2023’te ToptanTR üzerinden pazaryeri hizmeti de sunacaklarını sözlerine ekledi.

VİVO’DAN YENİ ÜRETİM BANDI

vivo Türkiye Yatırımcısı Jianhua Li, “vivo için Türkiye pazarı son derece önemli. Türkiye yatırımlarımızı uzun vadeli olarak görüyoruz. Kullanıcılarımıza, paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. vivo Türkiye fabrikamızda dördüncü çeyrekte yeni üretim bandını devreye alacağız” dedi.

vivo, yeni V25 5G modeli’ni Türkiye pazarına sundu. 64MP OIS ultra algılamalı arka kamerası, bulanık çekimleri en aza indiren cihaz, 13 bin 999 TL + KDV fiyatıyla tüketiciyle buluşacak. Cihaz 4500mAh pile sahip.

TÜRK TELEKOM’DAN KADINLARA DESTEK

Türk Telekom, ‘Dünya Kadın Girişimcilik Günü’ öncesinde, girişimci kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konularında eğitim fırsatı sunduğu ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesinin ikinci aşaması olan mentorluk ve hibe desteği sürecinin başladığını duyurdu.

81 ilde 15 bin kadına eğitim verilmesini hedefleyen ve kadınların dijital ekosistemdeki konumlarını güçlendirmelerini destekleyen projenin mentorluk sürecini tamamlayanlar, iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak. Dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konusundaki eğitimlerle bugüne kadar 10 bin kadına ulaşılan ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi ile 81 ilde 15 bin kadına eğitim verilmesi hedefleniyor.