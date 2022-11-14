VPN kullanmak suç mu? VPN kullanırken nelere dikkat edilmeli?

14 Kasım 2022 Pazartesi, 14:53

Taksim'deki bombalı saldırı sonrası BTK'dan yapılan duyuruda, ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldığı belirtildi. İnterneti yavaşlayan birçok kullanıcı ise VPN uygulamalarına yöneldi. Ancak bazı VPN uygulamaları, kullanıcılar için büyük riskler içeriyor. Bu noktada virüslere maruz kalabilir, kişisel bilgileriniz çalınabilir, hatta cihazınız yasal olmayan işlemler için kullanılabilir ve farkında olmadan suçlu duruma düşebilirsiniz.

VPN kullanırken nelere dikkat edilmeli?

VPN teknolojisi teorik bakımdan açık haberleşme altyapıları üzerinden güvenli bir iletişim sağlayabilir, ancak bunun şartları var. Bunun gerçekleşmesi için ilgili altyapının güvenli bir şekilde sağlanması gerektiğini aktaran kademisyen Yazar Ecehan Ersöz, “Testlerin ve denetlemelerin yapılması lazım. Burada siber güvenlik önem kazanıyor. Gerekli testler yapılmalı. Aksi takdirde kullanıcılar virüsler, casus yazılımlar ve botlara maruz kalabilir” diye konuştu.

Ersöz, VPN’in tehlikeleri hakkında ise şu bilgileri verdi: “Özellikle ücretsiz sunulan VPN ağları kullanıcılar için büyük sorunlara yol açabilir. Siber saldırganların VPN altyapılarına yönelik tehditleri bulunuyor. Ücretsiz VPN’lerde merkezi bir sunucu alt yapısı olmadığından farkında olmadan bilgisayarınız hem kullanıcı hem sunucu olarak sisteme bağlanabilir. Buradaki tehlike bu hizmetten yararlanan bir dış kullanıcı olmanın yanında aynı zamanda VPN ağı içerisinde faaliyette de bulunmak anlamına geliyor. Yine önemli bir risk, bilgisayarın bu işleyiş için bir açık hedef haline gelmesidir ki cihazın yasal olmayan işlemler için veya kendi kimliklerini gizlemek için kullanmalarını sağlayabilir. Yine cihaza ait tüm donanımlara erişim sağlayabilirler.”

VPN KULLANMAK SUÇ MU?

Peki, VPN kullanmak suç mu? Konuyla ilgili ise Ersöz “VPN kullanmak bilgisayara yüklemek, internette gezinmek suç değil fakat cihaz dolaylı yoldan kötü işlemlere dahil olabilir. Bu da cihaz sahibi için sorun oluşturabilir. Kullanıcı farkında olmadan suçlu duruma düşebilir” ifadelerini kullandı.

VPN NEDİR?

VPN hakkında bilgi veren Akademisyen Yazar Ecehan Ersöz, “Virtual Private Network, VPN olarak bildiğimiz sanal özel ağlardır. Uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisi olarak kullanılır. VPN sanal bir ağ uzantısı olduğundan, VPN kullanarak ağa bağlanan bir cihaz, fiziksel olarak bağlıymış gibi o ağ üzerinden veri alışverişinde bulunabilir” dedi.