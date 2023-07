Sanat, internette de mutluluk veriyor

Yayınlanma: 28.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 03:00

Avusturya’daki Viyana Üniversitesi’nde yapılan son bir araştırmaya göre 240 katılımcı, İngiltere Londra’daki Ulusal Galeri’ye ait olan dünyaca ünlü tabloyu akıllı telefonda, dizüstü bilgisayarda ve PC’lerde Google Arts and Culture tarafından düzenlenen etkileşimli bir sergide izlediler. Sadece iki dakika sonra katılımcıların ruh hali önemli ölçüde düzeldi. Bu insanların sanatın iyileştirici etkisinden, müzeye gitmeden de yararlanabilecekleri anlamına geliyor.

İLK KORONADA DENENDİ

Computers in Human Behaviour adlı dergide çıkan araştırma yazısında konuyla ilgili ilk araştırma aslında koronavirüs pandemisi sırasında gerçekleştirilmiş ve geçen yaz yayımlanmıştı. Araştırmacılar şimdi aynı araştırmayı, inceleme yöntemini iyileştirerek ve katılımcı sayısını artırarak tekrarladılar. Tekrarlanan araştırma, sonuçların değişmediğini gösterdi.

TELEFONDA ETKİ DAHA AZ

Araştırmadan çıkan diğer bir sonuçta, sanatın olumlu etkisinin akıllı telefonda zayıfladığı. Araştırmacılar bunu telefonun küçük ekranına bağlıyorlar. Büyük ekranda izlenen tablolar daha etkili oluyor. Yeni teknolojiler, sanatın daha önce bulunmadığı yerlerde olmasına izin verirken kişilerin kendilerini daha iyi hissetmelerini de sağlıyor. Son çalışma, dijital sanat eserlerine bakmanın, bir müzeyi ziyaret etmekle eşdeğer olup olmadığını yanıtlayamıyor. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor.

