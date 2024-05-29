Şarap mahzeninde 40 bin yıllık kemikler bulundu

Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:14

Güncelleme: 29.05.2024 - 13:14

Avusturya’daki bir şarap mahzeninde Taş Devri’nden kalma üç mamutunun kalıntıları ortaya çıkarıldı ve bunlar, eski insanların soyu tükenmiş canavarları nasıl avlamış olabileceğine dair inanılmaz yeni bilgiler sağladı. Keşfi yüzyılı aşkın süredir türünün en önemli örneği olarak nitelendiren araştırmacılar, kemiklerin muhtemelen 30.000 ila 40.000 yıllık olduğunu söyledi.

EN AZ ÜÇ AYRI MAMUTUN İSKELETİ!

Chip'in aktardığı keşif, Andreas Pernerstorfer tarafından başkent Viyana'nın kuzeybatısında yer alan Gobelsburg'daki şarap mahzeninin yenilenmesi sırasında yapıldı. İlk başta bir tahta parçası olduğunu düşündüğü şeyle karşılaşan Pernerstorfer, daha sonra büyükbabasının ona bu bölgede bir zamanlar diş bulunduğunu söylediğini hatırladı ve bu da onu bu nesnenin tarih öncesi çağa ait olabileceğinden şüphelenmesine sebep oldu.

Avusturya Bilimler Akademisi (ÖAW) araştırmacıları mayıs ortasında bölgeye çağrıldı ve o zamandan bu yana en az üç ayrı mamutun iskeletini ortaya çıkardılar. Kazı lideri Hannah Parow-Souchon yaptığı açıklamada, “Mamutlara ait bu kadar yoğun bir kemik tabakası nadirdir” dedi ve ekledi:

“Avusturya’da böyle bir şeyi modern yöntemler kullanarak ilk kez araştırabiliyoruz.”

Avusturya ve komşu ülkelerinde bu tür bir keşfin yapılmasının üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçmişti ve bu kazılardan elde edilen kemikler büyük ölçüde modern araştırmalarda kullanılamaz hale geldi. Yine de, yaklaşık 150 yıl önce Pernerstorfer’in yanındaki mahzende çakmaktaşı eserler, mücevherler ve kömür keşfedildiği için Gobelsburg’un bu konuda önemli bir geçmişi olduğu söylenebilir.

Araştırmacılar bu eşyaları yaklaşık 30 bin ila 40 bin yıl öncesine tarihleyebildiler ve şarap mahzeni mamutlarının da muhtemelen aynı antik topluluğa ait olduğuna inanıyorlar.

Modern fillerin soyu tükenmiş akrabaları olan mamutlar, binlerce yıl önce yeryüzünden kaybolmuş olsalar da, tarih öncesi insanların nasıl yaşadığına dair anlayışımızı şekillendirmeye devam ediyor. Örneğin, Avrupa ve Amerika’daki kesilmiş mamut kemiklerinin kanıtları, eski atalarımızın bu devasa yaratıkları avlayıp yediklerini gösteriyor.

Parow-Souchon, “İnsanların mamut avladığını biliyoruz ancak bunu nasıl yaptıklarına dair hala çok az şey biliyoruz” diyor. Araştırmacılar, devasa hayvanların kendilerine tuzak kuran avcılar tarafından kovalandıktan sonra orada öldürülmüş olabileceğini tahmin ediyor ve kazılar devam ettikçe bu antik avlarla ilgili daha fazla ayrıntının netleşeceği umuluyor.