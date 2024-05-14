50 bin yıllık kemiklerde çarpıcı bulgu: Bilinen en eski insan virüsleri keşfedildi!

Yayınlanma: 14.05.2024 - 15:57

Güncelleme: 14.05.2024 - 15:57

Brezilya'daki São Paulo Federal Üniversitesi'nden araştırmacılar, Rusya'daki Chagyrskaya mağarasından çıkarılan iki grup Neandertal kalıntısının ham DNA dizileme verilerini taradı.

Araştırmacılar, bu ham diziler içinde; adenovirüs, herpesvirüs ve papillomavirüs olarak belirlenen üç tür DNA virüsünün genomlarına ait kalıntıları aradı ve buldu.

Tespit edilen virüslerin, şimdiye kadar keşfedilen en eski insan virüsleri olduğu açıklandı. Yazarlar, söz konusu bulguların, Neandertallerin bugün insanları etkileyen virüslerden etkilenmiş olabileceğini ortaya koyduğunu öne sürdü.

NELER BULUNDU?

IFLScience'ta yer alan habere göre, bulgular arasında yer alan adenovirüsler, soğuk algınlığından akut gastroenterite kadar çok çeşitli hastalıklara neden olabilir.

Mononükleoz ve multipl sklerozu tetikleyebilen ve son derece yaygın bir tür olan Epstein-Barr virüsü, herpesvirüs sınıfına dahildir.

Papillomavirüsler ise en çok rahim ağzı kanseri ile olan ilişkileri ile bilinir.

Ayrıca, Neandertallerin bu üç virüse ve bunların etkilerine karşı duyarlı olma ihtimali de vardır.

KANIT OLUŞTURUYOR

Çalışmanın yazarı Marcelo Briones, New Scientist'e yaptığı açıklamada, "Birlikte ele alındığında, verilerimiz bu virüslerin, Neandertalleri enfekte eden virüsler olabileceğini gösteriyor" dedi.

Fakat bu, virüslerin tek başına Neandertallerin yok olmasına neden olmuş olabileceği anlamına gelmiyor, ki yazarlar da makalelerinde bunu açıkça belirtiyor. Ancak en azından bunda rol oynamış olabilecekleri teorisine şans veriyorlar.

Briones, New Scientist'e demecinde, "Bu kışkırtıcı ve ilginç hipotezi desteklemek için, en azından bu virüslerin genomlarının Neandertal kalıntılarında bulunabileceğini kanıtlamak gerekirdi. Biz de bunu yaptık" diyor.