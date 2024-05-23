Sarılma terapisinde öküzler, kadınlarla etkileşime geçmeyi tercih etti

Sarılma terapisi için kullanılan öküzler, kadınların sarılmasını erkeklerin sarılmasına tercih ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:32
Sarılma terapisinde öküzler, kadınlarla etkileşime geçmeyi tercih etti
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Terapi çalışmalarında hayvanların kullanıldığına sık sık şahit olabiliyoruz. Bu tür çalışmalar için genellikle köpekler tercih ediliyor olsa da son dönemde inekler de bu amaçla kullanılabiliyor. Öte yandan öküzler, köpeklerin aksine kişisel tercihlerde bulunabiliyorlar. Görünüşe göre öküzler kadınların sarılmasını tercih ediyor. 

Webtekno'nun aktardığına göre konuyla ilgili olarak bir çalışma yapan New York Üniversitesinden Katherine Compitus, meslektaşı Sonya Bierbower ile birlikte terapi programındaki ineklerin davranışlarını inceledi. Yaşları 13 ile 79 arasında değişen 11 kişinin katıldığı çalışmada Holstein cinsi iki öküzün davranışları incelendi. Her iki öküzün de kısır olduğu ve yaklaşık 1 yaşında olduğu belirtildi.

ÖKÜZLER ERKEKLERİN YANINDA AGRESİFLEŞTİ 

Yapılan çalışmada her bir gönüllü, ellerine bir fırça ve bir çanta dolusu yem aldı, ardından da hayvanlarla etkileşime geçtiler. Compitus'un ifadesine göre öküzler "toy poodle cinsi köpekler" gibi davrandı. Yapılan çalışmanın ardından katılımcılar, 24 soruluk bir anket doldurdu ve etkileşimlerini değerlendirdi. 

Kadınlarla olan etkileşimlerde öküzlerin oldukça sakin ve sevecen davrandığı, yemleri yemeye daha çok meylettiği ve daha sevecen sesler çıkardığı görüldü. Öte yandan erkeklere karşı o kadar da sevecen davranmadılar. Hayvanların kadınlara verdiği "öpücük" sayısı erkeklere konulan öpücüklerin iki katı oldu. 

Konuyla ilgili olarak daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılması da gerekiyor ve araştırmacılar, büyükbaş hayvanların etkileşime geçmeyi tercih ettiği insanları anlamak için çalışmalar yapacak.


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