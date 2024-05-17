Yayınlanma: 17.05.2024 - 20:03

Güncelleme: 17.05.2024 - 20:03

Şüphesiz hepimiz zaman zaman olumsuz duygular hissederiz. Bilimsel verilere göre, her 5 kişiden biri hayatının bir döneminde mutlaka depresyonla karşı karşıya kalır. Ancak, bazı insanlar depresyonda olduklarının farkında olmayabilir ve bu hislerin normal olduğunu düşünebilirler. Bu nedenle, depresyonun belirtilerini tanımak ve gerektiğinde profesyonel yardım almak büyük önem taşır. Peki, bir kişinin depresyonda olduğunu anlamanızı sağlayacak işaretler nelerdir? İşte depresyonun 9 belirtisi...

DEPRESYONUN 9 BELİRTİSİ

1. Göz kontağı kuramamak:

Öz güven eksikliği olan kişiler genellikle göz kontağı kurmakta zorlanırlar. Konuşurken karşılarındaki kişiye doğrudan bakmak yerine genellikle aşağıya ya da kişinin arkasına bakarlar. Bu davranış, çekingenliklerinden kaynaklanır. Ancak, depresyon belirtileri gösteren bir kişi, göz temasını kurabilir veya kuramayabilir, ancak konuşmaya odaklanmakta zorlanır. Depresyondaki bir kişi genellikle konuşma sırasında ilgisiz ve uzak bir izlenim verir. Bu nedenle, göz temasında kopukluklar sıkça yaşanır.

2. Küçülmek:

Bir insan ayakta dururken, ayaklarına bakarsanız, duruşlarında çeşitli ipuçları görebilirsiniz. Genellikle, bir kişi rahat bir duruş için omuz genişliğinde ayaklarını açar. Ancak, yüksek özgüveni olan birisi, omuzlarından daha geniş bir duruş sergileyebilir, sanki dünyayı karşılamak için hazır bekliyorlarmış gibi. Öte yandan, depresyondaki bir kişi genellikle mümkün olduğunca dikkat çekmemeye çalışır. Ayakları neredeyse birbirine bitişik, dar bir duruş sergilerler, adeta dünyadan kaçmak istiyorlarmış gibi.

3. Ayak bilekleri çapraz oturmak:

Bir kişi otururken, beden dili birçok şey anlatabilir. Bacaklarını açabilir, çaprazlayabilir ya da birbirine bitişik tutabilir. Ancak, depresyondaki bir kişi sıklıkla ayak bileklerini çaprazlayarak oturur. Bu, kaygının ve bedeni korumanın beden dilindeki bir yolu olabilir. Ayak bileklerini çaprazlamak tamamen bilinçsiz bir harekettir ve depresyondaki bir kişi için diğer oturma pozisyonlarına kıyasla daha rahat hissettirebilir.

4. Kötü duruş:

Depresyonun belirtilerinden biri, beden dilinde açıkça görülebilir. Bu belirtilerden biri, omuzların öne doğru eğilmiş ve belirgin bir kambur oluşmuş duruş ve oturma pozisyonudur. Kötü bir duruş, duruş bozukluğu veya alışkanlık nedeniyle ortaya çıkabilir; aynı zamanda uzun süreli bir depresyonun sonucu da olabilir.

5. İfadesiz yüz:

Konuşurken veya dinlerken yüz ifadesinin boş olması da bir diğer beden dili göstergesidir. Günlük konuşmalar sırasında yüz ifademiz, karşımızdakinin söylediklerine göre sürekli değişir; ancak depresyonda olan biri, ifadesiz bir yüzle konuşabilir. Ne kadar ilginç bir hikaye anlatılsa da, yüz ifadesiyle uyumlu bir ifade olmayabilir. Bu durum, depresyon belirtisi olabilir. Dinlerken de, hareketsiz ve ifadesiz bir şekilde karşıya bakabilirler. Normalde, dinlerken gülümseme eşlik eder; ancak depresyon belirtilerinden biri olarak, sadece ağız gülümserken gözler hareketsiz kalabilir. Gerçek bir gülümseme için, gözlerin etrafında küçük kırışıklıklar oluşur, bunlara "kaz ayakları" denir.

6. Kararsızlık:

Menüde bir yemek seçmekten nereye gideceğine kadar herhangi bir konuda karar verirken zorlanmak, depresyonun önemli bir belirtisidir. Kararsızlık, ilgisizlik, sorumluluk almama ve kararlara güvenememe durumlarına neden olabilir. Bu durumlar, içsel çatışmaların ve zihinsel karmaşanın bir yansıması olabilir. Kararsızlık, beden dilinden ziyade davranışsal bir gösterge olarak kabul edilse de, zihinsel durumu anlamak için önemli bir işarettir. Bu belirtiler tek başlarına depresyonda olduğunu göstermez; ancak diğer belirtilerle birlikte görüldüğünde dikkate alınmalıdır. Bu belirtilere sahip olmayan bir kişi, zaman içinde bu belirtilerden bazılarına sahip olmaya başlarsa, bu kişiyle ilgili bir sorun olabileceğini gösterebilir.

7. Boynu öne çıkarmak:

Kötü duruş, kişinin kafasının öne doğru eğilmiş olmasıyla ilişkilendirildiğinde, bu boyun eğme ve teslim olmanın bir işareti olabilir. Köpeklerde de benzer bir davranış görülür; dominant bir lider karşısında başlarını öne doğru çıkarırlar, bedenlerindeki en hassas bölümü karşı tarafa sunarak bir nevi teslimiyetlerini ifade ederler. Kötü duruşun yanı sıra bu eğilim, beden alışkanlığından mı yoksa duygusal durumdan mı kaynaklandığını ayırt etmek önemlidir.

8. Yavaş hareketler:

Bir kişi normalden daha az hareket etmeye başladığında, bu depresyonun bir diğer göstergesi olabilir. Enerji seviyesinin düşük olduğunu ve heyecanın azaldığını gösterir, bu da depresyonun önemli bir beden dili belirtisidir. İnsanların aktivitelerini gerçekleştirirken, hareketlerine dikkat edin - bir şeyler toplarken, arabaya binerken, yatarken, kalkarken, yürürken ve yemek yerken. Depresyondaki insanlar için her türlü eylem fazladan çaba gerektirir ve bu nedenle daha fazla zamana ihtiyaç duyarlar.

9. Gülme:

Gülme, depresyonun bir belirtisi olarak da düşünülebilir. Araştırmalar, depresyondaki bireylerin genellikle abartılı veya çok az güldüklerini ortaya koymaktadır. Özellikle komik olmayan bir duruma aşırı şekilde gülmek, kaygının veya kabul görmek istemenin bir işareti olabilir. Örneğin, herkesin sadece hafifçe gülmesine sebep olan bir espriye aşırı tepki vermek, kişinin iç dünyasında bir rahatsızlık olduğunu gösterebilir. Diğer yandan, herkesin komik bulduğu bir duruma zorla gülümsemek veya gülmemek, bireyin iletişimden kopuk olduğunu ve ilgisizlik hatta duyarsızlık içinde olduğunu gösterebilir.