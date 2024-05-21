Bu yiyecekler depresyonu uzak tutuyor! İşte ruh sağlığına iyi gelen 7 besin…

Yayınlanma: 21.05.2024 - 19:29

Güncelleme: 21.05.2024 - 19:29

Beslenme uzmanları ve diyetisyenler, beslenme alışkanlıklarının sadece fiziksel sağlık üzerinde değil, aynı zamanda ruh halini ve duygusal durumu da etkilediğini uzun süredir vurguluyorlar. Araştırmalar, sağlıklı ve dengeli bir diyetin ruh halini olumlu yönde etkileyebileceğini, depresyon, anksiyete ve stres gibi ruhsal sorunları azaltabileceğini gösteriyor. Peki, depresyonu uzak tutan besinler nelerdir? İşte ruh sağlığına iyi gelen 7 besin…

RUH SAĞLIĞINA İYİ GELEN 7 BESİN

1. Bitter çikolata:

Bitter çikolata, sinir hücrelerinizi koruyan ve bol miktarda antioksidan içeren faydalı bir demir kaynağıdır. Yapılan araştırmalar, bitter çikolata tüketen kişilerin yüzde 70 oranında daha düşük depresyon riskine sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, bitter çikolata hem zihinsel sağlığı destekleyen hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayan sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkar.

2. D vitamini açısından zengin gıdalar:

D vitamininin depresyon tedavisinde oldukça faydalı olduğu söyleniyor. Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini, yumurta sarısı, mantar, yağlı balık türleri, soya, havuç ve brokoli gibi besinlerden temin edilebilir. Bu besinler, D vitamini eksikliğini gidererek ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olabilir.

3. Fermente gıdalar:

Fermente gıdalar, beyin sağlığı için oldukça faydalıdır. Yoğurt ve lahana turşusu gibi fermente gıdalar, güçlü probiyotikler olarak bilinir. Bu gıda grubu, bağırsak sağlığınızı destekleyerek kaygı seviyesini azaltmaya yardımcı olur. Sağlıklı bağırsak florası, beyin üzerinde olumlu etkiler yapabilir ve genel ruh halini iyileştirebilir. Bu nedenle, diyetinize fermente gıdalar eklemek, hem sindirim sisteminiz hem de zihinsel sağlığınız için yararlı olabilir.

4. Kuruyemişler:

Temel vitamin ve minerallerin yanı sıra sağlıklı yağlar içeren kuruyemişler, ruh sağlığınıza olumlu katkıda bulunabilir. Selenyum eksikliği, depresyona ve ruh hali değişimlerine neden olabilir. Kuruyemişler, selenyum açısından zengin olduklarından bu eksikliği gidermeye yardımcı olabilir ve genel zihinsel sağlığınızı destekleyebilir.

5. Triptofan içeren besinler:

Somon, ıspanak, tohumlar, tavuk, badem, ceviz, kefir, ananas ve yulaf gibi triptofan açısından zengin besinler, serotonin (mutluluk hormonu) seviyenizi artırmaya yardımcı olabilir. Bu besinler, ruh halinizi iyileştirerek genel psikolojik sağlığınıza olumlu katkı sağlar.

6. Yararlı yağlar:

Uzmanlara göre, iltihap önleyici yağlar içeren zeytinyağı, avokado ve yağlı balıklar ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu besinler, vücudunuzda iltihaplanmayı azaltarak genel sağlığınıza ve ruh halinize olumlu katkıda bulunur.

7. Su:

Günde en az 8 bardak su içmek, sağlıklı bir yaşamın temel kurallarından biridir. Susuzluk sadece fiziksel sağlığınızı değil, ruh halinizi de olumsuz etkileyebilir. Uzmanlara göre, vücudun yüzde 5 oranında bile susuz kalması dikkat bozukluğuna neden olurken, ruh halinizi de olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle, bol su tüketmek hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı korumanız için çok önemlidir. Kendinizi mutlu hissetmek için su içmeyi ihmal etmeyin.