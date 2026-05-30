Savaşın teknolojisi var, peki barışın?

Savaş teknolojisi deyince zihnimizde hemen bazı görüntüler belirir: dronlar, füzeler, denizaltılar, savaş uçakları, tanklar, radarlar... Bunların hepsi insanlığın çok eski bir soruya verdiği modern cevaplardır: “Karşı tarafı nasıl durdururum, nasıl korkuturum, nasıl etkisiz hale getiririm, nasıl yenerim?”

Bu nedenle savaş teknolojisini sadece “silah” olarak düşünmek eksik kalır. Savaş teknolojisi, bir tarafın başka bir tarafa karşı güç kazanmasını sağlayan her türlü araçtır. Bazen bu araç bir füzedir. Bazen bir uydu sistemidir. Bazen bir şifre kırma yazılımıdır. Bazen de cephedeki askere doğru bilgiyi en hızlı şekilde ulaştıran iletişim ağıdır.

Kısacası savaş teknolojisi, çatışma ortamında üstünlük kurmaya yarayan teknolojidir. Amacı saldırmak olabilir, savunmak olabilir, caydırmak olabilir, izlemek olabilir, yönlendirmek olabilir. Ama merkezinde hep aynı fikir vardır: güç.

Peki bunun karşısına “barış teknolojisi” diye bir kavram koyabilir miyiz?

Bence koyabiliriz. Hatta koymalıyız.

Çünkü barış sadece savaşın yokluğu değildir. Barış, insanların birbirine daha az korkuyla, daha az öfkeyle, daha az şüpheyle bakabildiği bir yaşam düzenidir. Barış; güven, adalet, iletişim, saygı ve ortak gelecek duygusu ister. Bunlar kendiliğinden oluşmaz. Nasıl savaş için yıllardır teknoloji geliştiriyorsak, barış için de teknoloji geliştirebiliriz.

Peki barış teknolojisini nasıl tanımlayabiliriz? Aklıma gelen tanımlardan biri şöyle:

“Barış teknolojisi; insanlar, toplumlar veya ülkeler arasındaki güveni, anlayışı, işbirliğini, adaleti ve huzurlu birlikte yaşamı artıran teknolojidir.”

Savaş teknolojisi çoğu zaman şu soruyu sorar: “Karşımdakinden nasıl daha güçlü olurum?”

Barış teknolojisi ise başka bir soru sorar: “Karşımdaki insanın düşmanım olmasını nasıl engellerim?” veya “Karşımdaki insanı nasıl dost olarak kazanırım?”.

Bu iki yaklaşım arasındaki fark, insanlık tarihindeki en önemli farklarından biridir.

Bu yazıda aklıma gelen bazı barış teknolojilerini sizlerle paylaşmak isterim.

GERÇEK ZAMANLI ÇEVİRİ VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM

Dil, insanlığın en eski sınırlarından biridir. İnsanlar çoğu zaman kötü niyetli oldukları için değil, birbirini yanlış anladıkları için kavga eder. Bir kelime, bir tonlama, bir şaka, bir sessizlik bile bambaşka algılanabilir - hele ki farklı kültürlerde.

Bugün gerçek zamanlı çeviri sistemleri hızla gelişiyor. Henüz 2026’dayız ve şimdiden siz kendi dilinizde konuşurken karşı taraf sizin söylediklerinizi kendi dilinde duyabiliyor. Google, Meta, Microsoft gibi şirketlerin bu alanda sunmaya başladıkları teknolojiler gittikçe daha iyi hale geliyor.

X platformunda artık başka dillerde yazılmış mesajlar sizin dilinize otomatik çevriliyor, böylece bir konu hakkında bir Japon’un ya da bir Kolombiyalı’nın ne düşündüğünü öğrenme şansınız oluyor.

(Bu sayede X platformunda İspanyollar ve Türkler arasında ne kadar hoş mesajlaşmalar olduğu belki sizin de dikkatinizi çekmiştir)

Bu inanılmaz bir teknoloji, ve 2030’larda bir yerde artık dünya çapında hiçbir dil sorunu yaşamayacağız gibi görünüyor.

Bu şu demek: Toplumlar arası iletişimdeki en büyük bariyeri aşıyoruz. Yeni arkadaşlar edinebiliyoruz, yeni işbirlikleri başlatabiliyoruz - hem de yıllarımızı verip yeni bir dil öğrenmeye gerek kalmadan.

Gerçek zamanlı iletişim teknolojileri hem farklı insanlar arası yanlış anlamaları azaltması, hem farklı toplumlar arasındaki iletişimi artırması açısından barışa katkıda bulunmaya oldukça güçlü bir aday.

ADİL KAYNAK PAYLAŞIMI TEKNOLOJİLERİ

Pek çok çatışmanın temelinde büyük idealler değil, basit ihtiyaçlar vardır: su, gıda, enerji, barınma, sağlık, iş, eğitim.

Bir şehirde konut krizi büyüyorsa, bir ülkede gençler sürekli dışlanmış hissediyorsa, o toplumda huzur kırılgan hale gelir. Bu yüzden kaynakların daha adil, daha şeffaf ve daha verimli yönetilmesini sağlayan teknolojiler doğrudan barış teknolojisidir.

Tarımsal verim tahmini, gıda israfını azaltan sistemler, şeffaf sosyal yardım platformları, yolsuzluğu azaltan dijital kayıt sistemleri bu başlık altında düşünülebilir.

(Örneğin bireysel olarak verdiğimiz her kuruş verginin nereye harcandığını takip edebilmemiz çok iyi olurdu. Yapay zekâların, robotların çağında hâlâ ödediğimiz vergilerin nasıl harcandığını bilemememiz bence büyük bir eksik.)

Bu alanda da güzel bir çok çalışma var. OpenSpending, Open Contracting Partnership, Decidim gibi kurumlar ve teknolojiler birçok ülkede faaliyet göstererek kamu kurumlarının daha şeffaf ve adil davranmasını sağlamayı hedefliyorlar. Türkiye’de İBB Askıda Fatura projesi gibi projeler toplum arasında yardımlaşmaya olanak sağlıyor.

Bu tarz teknolojiler çok gösterişli görünmeyebilir. Bir savaş uçağı kadar etkileyici değildirler. Ama uzun vadede bir toplumun iç huzuruna çok daha fazla katkı sağlayabilirler.

ÇOCUKLARI ÜLKELER ARASINDA BULUŞTURAN YARATICI PLATFORMLAR

Belki de en güzel barış teknolojilerinden biri çocuklar için kurulabilir. Farklı ülkelerden çocukların ortak resim, hikâye, bilim, müzik, oyun ve kodlama projeleri yaptığı dijital platformlar düşünün.

Bir Türk çocuğu bir Yunan çocukla denizleri koruma oyunu tasarlıyor. Bir Ukraynalı çocukla bir Rus çocuk birlikte uzay hikâyesi yazıyor. Bir Japon çocukla bir Mısırlı çocuk aynı çevre problemi için çizim yapıyor.

Bu çocuklar büyüdüğünde birbirini sadece haberlerdeki klişelerle tanımayacak.

Türkiye’nin burada çok özel bir avantajı da var: 23 Nisan. Dünyada çocuklara adanmış böyle güçlü bir bayram fikri kolay bulunmaz. 23 Nisan’dan ilham alan küresel bir çocuk barışı platformu, Türkiye’nin dünyaya sunabileceği çok anlamlı bir teknoloji vizyonu olabilir.

Çocuklar birbirini tanımadan büyürse, yetişkin olduklarında birbirinden korkmaları kolaylaşır. Tanıyarak büyürlerse, düşmanlık o kadar kolay kurulamaz.

Bu alanda da Class2Class, Penpal Schools gibi platformlar dünya çapında öğrencileri (ders veya dil amaçlı da olsa) iletişime sokarak çocukların tanışmasına imkan sağlıyor.

BARIŞ SİMÜLASYONLARI VE ‘BARIŞ OYUNLARI’

Ordular yıllardır savaş oyunu oynar. Haritalar üzerinde saldırı, savunma, geri çekilme, ikmal, hava desteği, deniz kontrolü çalışılır. Peki neden aynı ciddiyetle barış oyunları tasarlamıyoruz?

Bir barış simülasyonu, iki ülke arasındaki su krizini modelleyebilir. Bir şehirde göç baskısı artarsa ne olur, gösterebilir. Yanlış bilgi yayıldığında toplum nasıl kutuplaşır, anlatabilir. Gıda fiyatları yükselirse hangi mahalleler daha hızlı gerilir, hesaplayabilir.

Bu oyunlar politikacılar, belediyeler, gazeteciler, öğrenciler ve diplomatlar tarafından kullanılabilir. Amaç “Nasıl kazanırız?” değil, “Nasıl dağılmadan birlikte yaşarız?” sorusuna cevap aramak olur.

Bu fikir çok güçlüdür. Çünkü insanlar çoğu felaketi ancak yaşadıktan sonra anlar. Simülasyon ise felaket olmadan önce düşünme şansı verir. Bu alanda dünyada örnek yok gibi, ama bir “barış radarı” diyebileceğimiz Views-Forecasting gibi uygulamalar mevcut. Bu tarz uygulamalar birçok farklı veriyi analiz ederek olası çatışmalarla ilgili önceden uyarıda bulunmayı amaçlıyor.

ORTAK GERÇEKLİĞİ KORUYAN TEKNOLOJİLER

Geleceğin en tehlikeli savaş alanlarından biri muhtemelen “gerçeklik” olacak. Sahte videolar, sahte ses kayıtları, montaj görüntüler, uydurma belgeler ve yapay zekâ ile üretilmiş yalan haberler toplumları çabucak birbirine düşürebilir.

Bir liderin söylemediği bir sözü söylediği gösterilebilir. Bir askerin yapmadığı bir şeyi yaptığı iddia edilebilir. Bir topluluğu hedef gösteren sahte bir video insanları sokağa dökebilir.

Bu yüzden deepfake tespiti, içerik doğrulama, güvenilir dijital imza, kaynak takip sistemleri ve hızlı teyit platformları geleceğin en önemli barış teknolojileri arasında yer alacak.

Çünkü barış için önce ortak bir gerçeklik gerekir. Herkes kendi yalan evreninde yaşıyorsa, konuşmak da anlaşmak da mümkün olmaz. İyi haber şu ki bu konuda şimdiden önemli gelişmeler yaşanıyor. C2PA, Google SynthID ve TrueMedia. org gibi kurumlar ve teknolojiler, bu sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor. Yine de tüm bunlar henüz emekleme aşamasında; ama oldukça ilginç ve önemli bir alan.

SAVAŞ TEKNOLOJİSİ PARADOKSU

Burada “Silahlar olmasa dünya hemen barış içinde yaşar” gibi naif bir iddiada bulunmuyoruz. İnsanlık hâlâ savaşıyor. Devletler caydırıcılık üzerine düşünmek zorunda kalıyor. Hele bizim coğrafyamızda bu kesinlikle bir mecburiyet.

Ayrıca ilginçtir, bazı askeri teknolojiler de sonradan sivil yaşamın temel altyapısına dönüşebiliyor.

GPS’in, internetin, uydu teknolojilerinin askeri geçmişi var. Bugün ise navigasyondan afet yönetimine, tarımdan lojistiğe kadar hayatın birçok alanında kullanılıyorlar.

Yani bazen savaş için geliştirilen bir teknoloji, doğru yönetildiğinde barışın altyapısına dönüşebilir. Hatta böyle bir altyapıya dönüşmese bile, caydırıcılığı sayesinde barışa önemli katkıda bulunabilir.

Bu paradoksu başka bir yazıda ayrıca tartışmak gerekir. Bu yazıdaki odağımız başka: Savaş teknolojisini merkeze koymadan, doğrudan barışın teknolojisini düşünmek.

Barışın teknolojisi gösterişli olmak zorunda değil Savaş teknolojileri çoğu zaman göz alıcıdır. Geçit törenlerinde sergilenir, videoları izlenir, hızları, menzilleri, güçleri konuşulur. Barış teknolojileri ise daha sessizdir. Bir çocuğun başka ülkeden bir arkadaş edinmesinde, bir afet anında yardımın doğru yere ulaşmasında, bir yanlış haberin yayılmadan durdurulmasında, bir vatandaşın incinmeden hizmet alabilmesinde kendini gösterir.

Ama sessiz olmaları önemsiz oldukları anlamına gelmez.

Belki de insanlığın asıl ihtiyacı, barış teknolojilerini savaş teknolojileri kadar ciddiye almaktır. Çünkü muhtemelen geleceğin dünyasında sadece güçlü ülkeler değil, güven üretebilen ülkeler başarılı olacak. Sadece savunma sanayii gelişmiş toplumlar değil, insanlarını birbirine düşürmeden yaşatabilen toplumlar ayakta kalacak.

Savaş teknolojisi korkuyu yönetir.

Barış teknolojisi güveni inşa eder.

Ve güven, insanlığın en stratejik kaynağıdır.