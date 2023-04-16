SEGA, Angry Birds'ü satın alacak

Yayınlanma: 16.04.2023 - 10:41

Güncelleme: 16.04.2023 - 10:41

Son zamanlarda birçok oyun geliştiricisi mobil pazara odaklanıyor. Ubisoft ve EA gibi şirketler oyunlarını mobil tarafa da optimize etmeye başladı.

Asus ve Steam gibi şirketler ise kendi mobil oyun cihazlarını çıkarmaya başladı.

Mobil oyun sektörünün hızlı yükselişini fark eden Japon oyun geliştiricisi SEGA’da bir atılım yaptı.

SEGA, bir zamanların efsane oyunu Angry Birds’ün yapımcısı Rovio Entertainment’ı satın almayı planlıyor.

Wall Street Jorunal’ın haberine göre SEGA, Rovio Entertainment’ı 1 milyar dolara satın alacak.

Anlaşmanın kısa süre içerisinde gerçekleşeceği iddia edildi.