Epic Games'in bu hafta ücretsiz sunduğu oyunlar belli oldu

Yayınlanma: 14.04.2023 - 09:45

Güncelleme: 14.04.2023 - 09:45

Epic Games'te önümüzdeki hafta boyunca ücretsiz hale gelecek oyunlardan biri MORDHAU ve Second Extinction olacak.

Epic Games, 20 Nisan'a kadar hem MORDHAU hem de Second Extinction adlı oyunlar ücretsiz olarak veriyor. Normal fiyatı 229 TL olan olan MORDHAU ve normalde 40 TL olan Second Extinction, 20 Nisan saat 18.00'e kadar ücretsiz bir şekilde oyunseverlerin kütüphanesine eklenebiliyor.

EPIC BU HAFTA İKİ OYUNU ÜCRETSİZ OLARAK VERİYOR

MORDHAU için Epic tarafında şu açıklama yer alıyor:

"MORDHAU ortaçağda geçen, birinci ve üçüncü şahıs olarak oynanan, çok oyunculu bir slasher oyunudur. Kurgusal fakat gerçekçi bir dünyadaki bir paralı asker olarak 80 oyuncunun dahil olabildiği kaotik bir savaş alanına gir. Vahşi ve tatmin edici yakın dövüşü deneyimleyince hep daha fazlasını isteyeceksin."

Bir erken erişim oyunu olan Second Extinction içinse bu açıklama yer alıyor:

"Devasa harita. Devasa dinozorlar. Devasa silahlar. Arkadaşlarınla birlikte sürekli değişen tehdit seviyesiyle karşı karşıyasın. Çevrim içi ve eşli oynanabilen bir birinci şahıs nişancı oyunu olan Second Extinction dişlerini geçirmeye hazır seni bekliyor."