Steam'de efsane dizinin oyunu ücretsiz oldu

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 18:23

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 18:23

Steam neredeyse her hafta ücretsiz oyunlar veriyor. Ancak bu oyunlar genelde daha ucuz veya popüler olmayan oyunlar oluyor. Ama bu hafta Steam'in ücretsiz verdiği oyun durumları değiştirdi. Efsane dizi serisi Battlestar Galactica'nın oyununu ücretsiz olarak verecek.

Battlestar Galactica: Deadlock isimli oyun dizinin 2004 yılında yayınlanan sezonu ve 2003 yılında yayınlanan mini dizisini konu alıyor. Oyun isminden de anlaşılacağı üzere uzayda geçiyor. Kendi filonuzu kurarak çeşitli maceralara atılıyorsunuz. Oyunda Battlestar Galactica evreninde geçen Birinci Saylon savaşına da katılabiliyorsunuz.

Black Lab tarafından geliştirilen oyun Steam'de normalde 59 TL'den satılıyor. Ücretsiz olarak kütüphanenize eklemek için ise 22.00'a kadar vaktiniz bulunuyor. Bu tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklediğiniz durumda, istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.