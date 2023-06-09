Şempanzeler iki sözcüklü minik cümleler kurabiliyor

Yayınlanma: 09.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.06.2023 - 03:00

Buradan çıkan sonuca göre insan dilinin temel özelliği olan sözcükleri bir araya getirip cümle kurma yetisi milyonlarca yıl önce evrimleşmişti. Şempanzeler şaşırdıkları zaman “Huu” sesleri, saldırı sırasında ya da av sırasında desteğe ihtiyaç duyduklarında “Waa” diye bağırıyorlar.

SESLERİN ANLAMINI BİLİYORLAR

Gözlemler hayvanların bir tehditle karşı karşıya kaldıklarında ve kendilerini savunmak için diğer grup üyelerinden yardım istediklerinde birden fazla çağrı sesini kombine edebildiklerini ortaya koydu. Uganda’da doğal ortamlarında yaşayan şempanzelerin önlerine (sahte) bir yılan attıklarında, şempanze tek bir çağrı sesi çıkardığında, hemcinsleri “Huu” ve “Waa” sesini bir arada duyduklarından daha az tepki vermişler. Araştırmacılar bu yüzden şempanzelerin kombine seslerin anlamını bildiklerini düşünüyorlar. Yaklaşık olarak altı milyon yıl önce insan ve şempanzenin ortak bir atası vardı. Son veriler de seslerin mantıklı bir şekilde bir araya getirme yetisinin en az altı milyon yıl öncesine hatta belki daha öncesine uzandığını gösteriyor diyor araştırmacılar.

Call combinations and compositional processing in wild chimpanzees, Nature Communications, 4.05.2023.