Şempanzeler ilginç buldukları şeyleri diğerlerine gösteriyor

York ve Warwick’in de içinde bulunduğu üniversitelerde çalışan araştırmacılar, bir yaprağa bakan şempanzenin annesini de kendisine katılmaya davet ettiği anları kayıt altına almışlar. Keşif, vahşi şempanzelerin belli sosyal durumlarda birbirleriyle deneyimlerini paylaştığını ve dünya hakkında yorum yapmak ya da görüş belirtmek için el işaretleri kullandıklarını akla getiriyor.

'DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİKLERİ ŞEYLERE KARŞI BÖYLELER'

İnsanlar hayatlarının ilk yılında ilgilerini çeken cisimler ya da olayları ima yollu el işaretleriyle başkalarına göstermeye başlıyor. Fakat primatların bu davranışı gerçekleştirdiği daha önce hiç görülmemiş. Primatlarda şimdiye dek belgelenen tüm ima yollu el işaretlerinde, primatlar dikkatlerini çeken bir şeyi paylaşmaktan ziyade bir şey istemişler.

Populer Science Türkçe'nin içeriğine göre York Üniversitesi Psikoloji Bölümünde görev yapan ve makalenin baş yazarı olan Dr. Claudia Wilke, “İnsanlar tecrübelerini birbirleriyle paylaşmayı seviyor; sosyal medya şirketleri de bu özellikten çıkar sağlıyor” diyor. “Hayatımızın ilk yılında bile ilginç bulduğumuz şeyleri başkalarına göstermeye başlıyoruz.

“‘Sadece paylaşmak için paylaşma’nın, benzersiz bir insan özelliği olduğu öne sürülmüştü fakat vahşi şempanzelerde gördüğümüz şeyler bu durumun aksini gösteriyor. Yetişkin bir şempanzenin tımar ettiği annesine bir yaprak gösterdiğini gözlemledik. Şempanze annesinin yaprakla bir şey yapmasını değil, çok büyük ihtimalle onun da yaprağa bakmasını istiyordu.”

Bulgular Proceedings of the National Academy of Sciences bülteninde yayımlandı.