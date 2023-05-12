Gürsel Tekin: 'Ak troll olma şartlarından biri şempanzeden düşük zekalı olmak sanırım'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 20:18

Güncelleme: 12.05.2023 - 20:21

Türkiye'nin sandık başına gitmesine saatler kala, sosyal medyada artan algı operasyonların hedefinde bu sefer de gazeteciler yer aldı. Fatih Portakal, Sevilay Yılman, Şirin Payzın ve Nevşin Mengü'nün isimlerinin geçtiği bir sahte Whatsapp konuşmasıyla algı yaratmaya çalışan troller, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Gazeteci Sevilay Yılman ve Fatih Portakal'ın ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de söz konusu montaja tepki gösterdi. Tekin, yaptığı paylaşımda ''Ya hiç güleceğim yoktu. Böyle bir whatsapp mesajı uydurmuşlar, Fatih Portakal, Nevşin Mengü, Şirin Payzın, Sevilay Yılman falan var. Kendi aralarında gerçekten böyle konuştuklarını düşünüyorlar. Ak troll olma şartlarından biri şempanzeden düşük zekalı olmak sanırım'' ifadelerini kullandı.