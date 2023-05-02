Steam'de bazı oyunlarda yüzde 90'a varan indirim dönemi başladı

Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:04

Güncelleme: 02.05.2023 - 10:05

Steam'in farklı dönemlerde indirimleri oluyor. Bunlardan biri olan Devolver Digital yayıncı etkiliği 8 Mayıs'a kadar devam edecek. Bir önceki indirim dönemi ise 24 Nisan'da başlamış 1 Mayıs'ta sona ermişti.

ONLARCA OYUN İNDİRİME GİRDİ

Steam'de bir süre önce oyun fiyatları arttı ve artmaya da devam ediyor. Yüksek rakamlara ulaşan oyunlara ek olarak Steam'de dönemsel bazı indirimler oluyor ve oyunseverlar bazı oyunlara en azından indirimle bir şekilde ulaşabiliyor. Yeni başlayan bu indirim ise Teksas merkezli bağımsız oyun yayıncısı Devolver Digital etkinliğini kapsıyor.

Etkinlikte yer alan indirimle oyunlar ise şu şekilde sıralanabilir: