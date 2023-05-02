Steam'de bazı oyunlarda yüzde 90'a varan indirim dönemi başladı

Steam'de yeni indirim dönemi başladı. Devolver Digital yayıncı etkinliği kapsamında yüzde 90'a varan indirim var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 10:04
Steam'de bazı oyunlarda yüzde 90'a varan indirim dönemi başladı
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Steam'in farklı dönemlerde indirimleri oluyor. Bunlardan biri olan Devolver Digital yayıncı etkiliği 8 Mayıs'a kadar devam edecek. Bir önceki indirim dönemi ise 24 Nisan'da başlamış 1 Mayıs'ta sona ermişti.

ONLARCA OYUN İNDİRİME GİRDİ

Steam'de bir süre önce oyun fiyatları arttı ve artmaya da devam ediyor. Yüksek rakamlara ulaşan oyunlara ek olarak Steam'de dönemsel bazı indirimler oluyor ve oyunseverlar bazı oyunlara en azından indirimle bir şekilde ulaşabiliyor. Yeni başlayan bu indirim ise Teksas merkezli bağımsız oyun yayıncısı Devolver Digital etkinliğini kapsıyor.

Etkinlikte yer alan indirimle oyunlar ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Terra Nil: % 20 indirimle 188,00 TL.
  • Cult of the Lamb: % 35 indirimle 104,00 TL.
  • Inscryption: % 40 indirimle 30,00 TL.
  • Weird West: % 60 indirimle 43,60 TL.
  • Shadow Warrior 3: Definitive Edition: % 50 indirimle 54,50 TL.
  • Trek to Yomi: % 50 indirimle 95,00 TL.
  • Loop Hero: % 67 indirimle 49,17 TL.
  • Return to Monkey Island: % 30 indirimle 112,00 TL
  • GRIS: % 75 indirim 6,75 TL.
  • CARRION: % 60 indirimle 14,40 TL. 
  • Serious Sam 4: % 70 indirimle 102,00 TL.
  • The Talos Principle: % 85 indirimle 42,00 TL.
  • Olija: % 70 indirimle 44,70 TL.
  • Absolver: % 80 indirimle 56,00 TL.
  • Shadow Warrior 2: % 90 indirimle 28,00 TL
  • Boomerang X: % 50 indirimle 25,00 T.
  • OlliOlli2: Welcome to Olliwood: % 80 indirimle 4,80 TL.
  • Crossing Souls: % 80 indirimle 29,80 TL.

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