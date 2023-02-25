Mortal Kombat 12 bu yıl bitmeden geliyor
Yeni ortaya çıkan bilgilerde Mortal Kombat 12, 2023 yılı içerisinde çıkış yapacak.
Mortal Kombat 12 çıkış tarihine yönelik yapılan yeni açıklamada, oyunun 2023 yılı içinde çıkış yapacağı söyleniyor. Twitter'da paylaşılan bir videoda oyunun bu yıl geleceği söylense de net bir tarihten bahsetmek mümkün değil.
OYUN BU YIL GELİYOR
Aynı zamanda yalnızca Mortal Kombat 12 değil aynı zamanda Suicide Squad: Kill the Justici League de dahil olmak üzere yolda olan pek çok oyun var.
Mortal Kombat serisi karşımıza NetherRealm Studios tarafından geliştirilmiş haliyle çıkmıştı. En bilinen dövüş ve aksiyonlarından biri olan Mortal Kombat serisinde yer alan oyunlar Warner Bros. Discovery'ye bağlı Warner Bros. Games tarafından yayınlanıyor.
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