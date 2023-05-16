Steam'de Spor Festivali! FIFA 23'te büyük indirim

Yayınlanma: 16.05.2023 - 09:11

Güncelleme: 16.05.2023 - 09:11

Steam'de dolar kurunun güncellemesinin ardından oyun fiyatları arttı ve artmaya da devam ediyor. Atomik rakamlara ulaşan oyunlara ek olarak Steam'de dönemsel bazı indirimler oluyor ve oyunseverlar bazı oyunlara en azından indirimli bir şekilde ulaşabiliyor. Yeni başlayan indirimler ise 15 Mayıs ile 22 Mayıs tarihlerini kapsıyor. Spor Festivali olarak adlandırılan indirim günlerinde popüler spor oyunları yüzde 70'e varan indirimlerle oyunseverleri karşılıyor.

Hatırlarsanız geçen ay da Bulmaca Festivali kapsamında indirim olmuş ve sevilen oyunlar büyük bir indirime girmişti.

STEAM'DEKİ SPOR FESTİVALİ İNDİRİMLERİNDE ÖNE ÇIKAN OYUNLAR HANGİLERİ?

Bu kapsamda en çok indirim gören NBA 2K23 ve FIFA 23 oldu. Yüzde 84 indirimle 699 TL'den 111.84 TL'ye düşen NBA 2K23'e ek olarak yüzde 70 indirimle 699.99 TL olan FIFA 23, 209.99 TL'ye kadar düştü.

Bir diğer sevilen spor oyunu Football Manager'ın 2023 oyunu yüzde 40 indirimle 419.40 TL'ye indi.

Popüler dövüş oyunu WWE 2K23 de indirime giren oyunlar arasında yer alıyor. Yüzde 25 oranında bir indirimle 862.50 TL'ye düşen oyunu yüzde 67'lik indirimle PGA Tour 2K23 230.67 TL ile takip ediyor.

EA Sports imzalı Madden NFL 23 yüzde 70 indirimle artık 179.99 TL'ye sahip olunabilen oyunlar arasında yer alıyor.