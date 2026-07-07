Cumhuriyet Gazetesi Logo
Xbox Game Pass'e 7 Temmuz'dan sonra eklenecek oyunlar

Xbox Game Pass'e 7 Temmuz'dan sonra eklenecek oyunlar

7.07.2026 20:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Xbox Game Pass'e 7 Temmuz'dan sonra eklenecek oyunlar

Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekleniyor. Temmuz ayının sonuna kadar 11 oyun ekleniyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Microsoft'un oyun hizmeti Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor. Temmuz ayının ilk haftasını geride bırakırken, ilerleyen günlerde hangi oyunların ekleneceği açıklandı. Buna göre abonelik hizmetine 11 oyun daha ekleniyor. 

Xbox Game Pass kütüphanesine halihazırda Winds of Arcana: Ruination eklendi. 

9 Temmuz

  • Gears of War: Reloaded (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)
  • Tamashika (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)

13 Temmuz

  • Ascend to Zero (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)

14 Temmuz

  • PBA Pro Bowling 2026 (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)

15 Temmuz

  • Quarantine Zone: The Last Check (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)

16 Temmuz

  • Mavrix by Matt Jones (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)

17 Temmuz

  • FixForce (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)
  • Fogpiercer (PC)

21 Temmuz

  • The Planet Crafter (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)
  • Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Bulut, Konsol ve PC)
İlgili Konular: #Game Pass #Xbox Game Pass oyunları

İlgili Haberler

İlk haberleşme uydusu Türksat 6A, 192 milyon kilometreyi aştı
İlk haberleşme uydusu Türksat 6A, 192 milyon kilometreyi aştı Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, uzaydaki görevine kesintisiz devam ettiği belirtilerek, uzaydaki 192 milyon kilometreyi geride bıraktığı kaydedildi.
IO Interactive, İstanbul'daki stüdyosunu kapattığını duyurdu
IO Interactive, İstanbul'daki stüdyosunu kapattığını duyurdu Danimarka merkezli oyun stüdyosu IO Interactive, İstanbul'da birkaç yıl önce açtığı oyun stüdyosunu kapatacağını açıkladı.
Nothing Phone 4b ve Nothing Ear 3a resmi olarak tanıtıldı
Nothing Phone 4b ve Nothing Ear 3a resmi olarak tanıtıldı Nothing yeni akıllı telefonu ve kablosuz kulaklığını tanıttı.