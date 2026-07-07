Xbox Game Pass'e 7 Temmuz'dan sonra eklenecek oyunlar

Microsoft'un oyun hizmeti Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor. Temmuz ayının ilk haftasını geride bırakırken, ilerleyen günlerde hangi oyunların ekleneceği açıklandı. Buna göre abonelik hizmetine 11 oyun daha ekleniyor.
Xbox Game Pass kütüphanesine halihazırda Winds of Arcana: Ruination eklendi.
9 Temmuz
- Gears of War: Reloaded (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)
- Tamashika (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)
13 Temmuz
- Ascend to Zero (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)
14 Temmuz
- PBA Pro Bowling 2026 (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)
15 Temmuz
- Quarantine Zone: The Last Check (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)
16 Temmuz
- Mavrix by Matt Jones (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)
17 Temmuz
- FixForce (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)
- Fogpiercer (PC)
21 Temmuz
- The Planet Crafter (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)
- Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Bulut, Konsol ve PC)