Shenzhou-15 astronotları Haziran'da Dünya'ya dönecek

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 01:42

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 01:42

CMSA yaptığı açıklamada, uzay istasyonu kombinasyonunun istikrarlı bir şekilde çalıştığını ve Shenzhou-15 astronotlarının iyi durumda olduğunu bildirdi.

BU YIL ÜÇ UZAY GÖREVİ BAŞLATACAK

Çin bu yıl, uzay istasyonu uygulaması ve geliştirilmesi için Tianzhou-6 kargo uzay aracı, Shenzhou-16 ve Shenzhou-17 mürettebatlı uzay araçlarının fırlatılması dahil olmak üzere üç uzay görevi başlatacak.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na nakledilen Tianzhou-6 kargo uzay aracının Mayıs'ta fırlatılması planlanıyor.

İki insanlı misyon için mürettebat üyeleri seçildi ve halihazırda eğitimden geçiyorlar.