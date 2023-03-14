Shenzhou-15 astronotları Haziran'da Dünya'ya dönecek
Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin'in Shenzhou-15 mürettebatının Haziran ayında Dünya'ya dönmesinin planlandığını açıkladı.
CMSA yaptığı açıklamada, uzay istasyonu kombinasyonunun istikrarlı bir şekilde çalıştığını ve Shenzhou-15 astronotlarının iyi durumda olduğunu bildirdi.
BU YIL ÜÇ UZAY GÖREVİ BAŞLATACAK
Çin bu yıl, uzay istasyonu uygulaması ve geliştirilmesi için Tianzhou-6 kargo uzay aracı, Shenzhou-16 ve Shenzhou-17 mürettebatlı uzay araçlarının fırlatılması dahil olmak üzere üç uzay görevi başlatacak.
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na nakledilen Tianzhou-6 kargo uzay aracının Mayıs'ta fırlatılması planlanıyor.
İki insanlı misyon için mürettebat üyeleri seçildi ve halihazırda eğitimden geçiyorlar.
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