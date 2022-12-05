Shenzhou-15 uzay aracındaki bitki büyümeye başladı
Çin Bilim ve Teknoloji Günlüğünün bildirdiğine göre Çin'in Shenzhou-15 insanlı uzay aracındaki Arabidopsis thaliana bitkisi büyümeye başladı.
Shenzhou-15 uzay aracı 29 Kasım 2022 günü saat 23.08'de fırlatılmıştı. Çinli astronotlar yaklaşık 20 saat sonra, Arabidopsis thaliana bitkisini Çin'in uzay istasyonunun Wentian laboratuvar modülü içerisindeki yaşam ve ekolojik deney kabinindeki biyolojik kuluçka makinesine yerleştirdi.
UZAYDAKİ YERÇEKİMİNE UYUMLU ŞEKİLDE BÜYÜMESİ HEDEFLENİYOR
Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Moleküler Bitki Bilimleri Mükemmeliyet Merkezi'nden araştırmacı Cai Weiming, "Uzay mikro yerçekimi ortamının bitki hücre yapısını ve işlevini nasıl düzenlediğini keşfetmek için mikro yerçekiminde yetişen Arabidopsis thaliana'yı kullanıyoruz" dedi.
Altı yıldan uzun bir süredir Dünya üzerinde hazırlıklar yapan araştırmacılar, yörünge içi deneyin, ekin bitki şeklinin iyileştirilmesini teşvik edeceğini ve mahsul verimini artırmaya yardımcı olacağını umuyorlar. Gazetenin haberine göre, uzay deneyi sırasında yerçekimi tepkisine dahil olan bazı Arabidopsis genleri değiştirilecek ve etiketlenecek.
Araştırmacılar, biyolojik işlevlerini daha iyi anlamak için genlerin davranışlarını özel mikro yerçekimi ortamında incelemeyi umuyor. Bitki uzmanı Cai, önümüzdeki 30 ila 50 gün içinde, uzay mikro yerçekiminde vahşi, çeşitli mutant ve transgenik bitkilerin morfolojisi ve gelişiminin otomatik gerçek zamanlı izlenmesini gerçekleştireceklerini söyledi.
Araştırmacılar, bitki örnekleri Dünya'ya döndüğünde, omik analizi ve yerdeki simüle edilmiş mikro yerçekimi deneylerinin korelasyon analizi yoluyla uzay mikro yerçekiminin bitki biyolojisi üzerindeki etkilerini sistematik olarak inceleyecek.¦
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