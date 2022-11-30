Çin, Shenzhou-15 uzay aracını fırlattı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 00:31

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'na (CMSA) göre Uzun Yürüyüş-2F Y15 taşıyıcı roketinin üzerindeki uzay aracı, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. CMSA'dan yapılan açıklamada, Shenzhou-15 astronotlarının, Çin'in uzay tarihinde bir ilki gerçekleştireceği ve uzay istasyonuna haziran ayında gönderilen Shenzhou-14 mürettebatıyla yörüngede rotasyon yapacağı kaydedildi.

6 AY BOYUNCA ÜÇ MODÜLLÜ VE UZUN SÜRELİ TESTLER OLACAK

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi Baş Tasarımcısı Gao Xu'ya göre bu rotasyon, sonraki normal rotasyonların düzeninin fizibilitesini sağlayabilir. CMSA Direktör Yardımcısı Ji Qiming, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Shenzhou-15 mürettebatının, altı aylık görevleri boyunca, Çin'in uzay istasyonunun üç modüllü konfigürasyonunda uzun süreli ikametine ilişkin testler yürüteceğini söyledi.

Ji, mürettebatın ayrıca 15 bilimsel deney kabininin kilidini açacağını, kurulumunu yapacağını ve test edeceğini, bunların yanı sıra uzay bilimleri araştırma ve uygulaması, uzay tıbbı ve uzay teknolojileri alanlarında 40'tan fazla deney ve test yürüteceğini kaydetti. Ji, mürettebatın üç veya dört defa araç dışı faaliyet (EVA) yürüteceğini ve Mengtian laboratuvar modülünün uzatılmış pompa setinin ve maruz kalma yükü platformunun kurulumunu tamamlayacağını belirtti.

Çin Astronot Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne göre, astronotların yeni araç dışı uzay giysileri, Tianhe modülünün bağlantı kabini, mekanik kollar, diğer tesisler ve ekipmanın yanı sıra, ilgili acil arıza çözme yöntemlerinin operasyon becerilerinde ustalaşması gerekiyor.

Bu gereklilikler, fiziksel güç ve araç dışı operasyonel beceriler açısından yüksek standartlara sahip olunmasını zorunlu kılıyor. Mürettebat ayrıca Mengtian modülünün kargo hava kilidi kabininin çıkış modunu test edecek ve altı kargo çıkış görevini tamamlamak için Dünya'daki kontrol merkezi ile işbirliği yapacak. Ji, düzenli platform testi, bakım ve uzay istasyonu işleri yönetimi yapacaklarını söyledi. Ji, Shenzhou-15 mürettebatının ayrıca yörünge içi sağlık koruma egzersizleri, eğitim ve tatbikatlar yapacağını da sözlerine ekledi.