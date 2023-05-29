Çin 2030'a kadar Ay'a insanlı iniş gerçekleştirecek
Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin'in 2030 yılına kadar Ay'a insanlı iniş gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.
CMSA Müdür Yardımcısı Lin Xiqiang, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında Çin'in insanlı Ay keşif programının Ay'a iniş aşamasını yakın zamanda başlattığını söyledi.
Lin hedefin, Çin'in Ay'a ilk insanlı inişini 2030 yılına kadar gerçekleştirmek ve Ay'da bilimsel keşif ve ilgili teknolojik deneyler yürütmek olduğunu sözlerine ekledi.
Lin'e göre bu hedef, Dünya ile Ay arasında insanlı gidiş-dönüş yolculuğu, Ay yüzeyinde kısa süreli kalış, insan-robot ortak keşif çalışmaları gibi kilit önemdeki teknolojilerde ustalaşmayı; iniş, gezinti, örnek toplama, araştırma ve geri dönme gibi çoklu görevleri gerçekleştirmeyi ve insanlı Ay keşfinde bağımsız beceri oluşturmayı da içeriyor.
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