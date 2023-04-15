Siber alemdeki sahte bilgilere karşı tedbirler alıyor

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, siber alemdeki sahte bilgileri engellemek için bir seferberlik başlattı.

Xinhua
Yayınlanma: 15.04.2023 - 07:00
Siber alemdeki sahte bilgilere karşı tedbirler alıyor
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Bakanlık, 100 gün sürecek seferberliğin, son yıllarda meydana gelen bazı sansasyonel olaylara ilişkin yanlış bilgilerin siber alemde kargaşaya neden olmasından dolayı başlatıldığını belirtti.

Bakanlığa göre polis, internette yanlış bilgi üretilmesini ya da dağıtılmasını örgütleyen, planlayan ya da bunun parçası olan kişiler ile yasadışı yollardan kazanç elde etmek amacıyla yanlış bilgi oluşturan ve dikkat çekmeye çalışan grupların üzerine gidecek.

Seferberlik kapsamında, sahte bilgiler konusunda ciddi sorunları olan internet şirketleri düzeltilecek ve yasadışı hesaplar ilgili çevrimiçi platformlardan kaldırılacak. Bakanlık ayrıca halkı soğukkanlı olmaya ve siber alemdeki sahte bilgilerin yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için uyanık olmaya çağırdı.


Çin Siber Alem İdaresi Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı

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