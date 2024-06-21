Siber uzayın kötü niyetli kullanılabileceği düşünülüyor

Yayınlanma: 21.06.2024 - 00:22

Güncelleme: 21.06.2024 - 00:22

Güney Kore'nin Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, BM binasında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 63 üye adına açıklama yaptı.

Açıklamada, siber uzayın kötü niyetli kullanımının büyük sınamalar ortaya çıkardığına işaret edilirken, kara ağ ve kripto para soyguncularının elde ettiği gelirlerin sınırları aşan etkileri bulunduğu, terör faaliyetlerini ve nükleer silah gelişimini desteklemek için kullanılabileceği kaydedildi.

'SİBER UZAY ALANININ İNŞASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER VAR'

"Temel altyapıları hedef alan kötü niyetli siber faaliyetler konusunda derin endişemizi dile getiriyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, BM nezdinde siber uzay alanında kapasite inşasının ele alınmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, siber tehditler ile uluslararası barış ve güvenlik arasındaki bağlantının açık olduğu belirtilerek, BMGK'nin bu bağlamda önemli bir rol oynaması gerektiği vurgulandı.

BMGK'nin görev yetkisi temelinde siber uzay alanına kapsamlı ve delil odaklı bir yaklaşım geliştirmesinin önemine işaret edilen açıklamada, Konseyin hızla gelişen teknolojiler karşısında "faal ve konuyla ilgili" olması gerektiği ifade edildi.