Sıcak havalarla birlikte sorunlar büyüyor: Şikayetler yüzde 363 arttı

Yayınlanma: 25.08.2023 - 13:39

Güncelleme: 25.08.2023 - 13:41

Türkiye, yaz döneminde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kavurucu günler yaşıyor. Sıcak ve bunaltıcı havalar tüketicilerin klima kullanımının artışına da beraberinde getirdi.

Çözüm platformu Şikayetvar, klima sektörüne dair verilerini açıkladı. Verilere göre, 2022’nin ay dönemiyle (Haziran, Temmuz, Ağustos) 2023’ün aynı dönemi karşılaştırıldığında şikayetlerin yüzde 363 arttığını gösteriyor. Tüketicilerin klimayla ilgili en çok şikayet ettiği konuların başında enerji tüketimi gelirken, klima montajında sorun yaşanması, yetkili servisin zamanında randevuya gelmemesi öne çıkan diğer konular oldu.

KLİMADA ŞİKAYETLER TEMMUZ AYINDA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı, bazı şehirlerde sıcaklık rekorlarının kırıldığı şu günlerde klima kullanımı artıyor. Klima sektörüyle 2022’in yaz döneminde 1.472 olan şikayet sayısı 2023’ün aynı döneminde yüzde 363 artış göstererek 6.811’e yükseldi. 4.066 şikayet sayısıyla Temmuz ayı şikayetlerin zirve yaptığı ay oldu.

2023’ÜN İLK SEKİZ AYINDA TOPLAM 7.665 ŞİKAYET GELDİ

Platformdan yapılan açıklamaya göre, klima sektöründe 2022’de gelen toplam şikayet sayısı 2.390 iken, 2023’ün ilk 8 ayında şikayetler yüzde 221 arttı ve şikayet sayısı 7.665’e ulaştı.

EN ÇOK ŞİKAYET ENERJİ TÜKETİMİNE

Açıklanan verilere göre tüketicilerin klimalarla ilgili en çok çözüm beklediği konu enerji tüketimiyle ilgili oldu.

En çok şikayet edilen diğer konularsa şöyle sıralandı: