Aşırı sıcaklar hem bedeni hem ruhu olumsuz etkiliyor
Dünyanın birçok yerinde geçen aylarda sıcaklık rekorları kırıldı. Yaşanan aşırı sıcaklıklar ise insan bedenini solunumdan kan akışına kadar çeşitli yönlerden olumsuz etkiliyor.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Melike Yavuz, insan vücudunun kendi ısı kontrol sistemi olduğunu belirterek “Bu sistem sıcaklık artmaya başlandığı zaman sıcağın etkisini dengelemek için tepki veriyor. Sıcaklığın dengelenemediği, maruz kalmaya devam edildiği zamanlarda ise hastalık ve ölüm riski artıyor. Aşırı sıcaklıklar sıcak çarpmalarına, ısı yorgunluğuna, kas yıkımına, isilik gibi döküntülere de neden olabiliyor. Kalp dolaşım, sinir, solunum sistemi hastalıkları da ortaya çıkıyor” dedi.
Bozulan vücut dengesinin ruhsal olarak da etkilerinin olduğunu belirten Yavuz, “Sıcaklıkların hızla değiştiği süreçlerde ve aşırı sıcaklıklarda vücut adapte olamadığında ruhsal anlamda da uyum gösteremiyor. Psikiyatrik hastalığı olanlar için durum kontrol edilmesi zor hale geliyor” dedi.
NELER YAPILMALI?
- Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkılmamalı.
- Yorucu aktiviteler yapılmamalı.
- Bol su içilmeli.
- Hafif ve bol giysiler giyilmeli.
- Meyve, sebze gibi hafif gıdalar tüketilmeli.
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