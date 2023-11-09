Sıcaklıkların artması çitaların avlanma alışkanlıklarını değiştirdi

Yayınlanma: 09.11.2023 - 12:00

Güncelleme: 09.11.2023 - 12:05

CBS News'in haberine göre, araştırmacılar, sıcaklık artışlarının etobur vahşi hayvan türleri arasındaki ilişkiye etkisini incelemek için çita, aslan, leopar ve Afrika yaban köpekleri gibi vahşi etoburlara GPS vericili tasma taktı. Tasma takılı 53 büyük etobur hayvan, 8 yıl boyunca (2011-2018) izlendi.

Araştırmacılar, genellikle gündüz avlanan çitaların sıcak havalarda besin bulma arayışlarını gün doğumuna ve gün batımından sonrasına kaydırdıklarını ortaya koydu.

TÜRLER ARASINDAKİ DİNAMİKLER ETKİLENEBİLİR

Çalışma sonucu, sıcaklıkların 45 santigrat dereceye kadar çıktığı günlerde nesli tükenme tehlikesi altındaki çitaların rakip yırtıcılarla çakışan avlanma zaman aralığının yüzde 15,92 oranında arttığı belirlendi.

Washington Üniversitesinden ve araştırmanın yazarlarından biyolog Briana Abrahms, "Sıcaklıkların değişmesi, büyük etobur türlerinin davranış kalıplarını ve ayrıca türler arasındaki dinamikleri etkileyebilir." dedi.

Biyolog Kasim Rafiq ise, çitaların "düşmanca karşılaşmalara" maruz kalma ihtimalinin artmasına karşın besin bulabilme ihtimallerinin düşüş gösterme olasılığı taşıdığını belirtti.

Leibniz Hayvanat Bahçesi ve Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsünde Çita Araştırma Projesi’nin başındaki davranışsal biyolog Bettina Wachter ise, "Aslanlar ve leoparlar normalde avlarını kendileri öldürürler, ancak bir çita avına rastlarsa ona el koymaya çalışırlar." ifadesini kullandı.

Wachter, çitaların avladıkları hayvan için kendilerinden daha büyük kedilerle savaşmayacaklarını belirtti.

Çitaların yaşam alanları arasında olan Botsvana, Namibya ve Zambiya gibi yerlerde hava sıcaklıklarının daha da artacağı öngörüsüne değinen Wachter, bu bağlamda iklim değişikliğinin gelecekte daha ciddi bir risk olacağını vurguladı.

Araştırmanın sonuçları, "Proceedings of the Royal Society B" dergisinde yayınlandı.